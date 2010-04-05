Forex Bacteria MT4

Forex Bacteria – Expert Advisor pour MetaTrader 4/5

Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour la plateforme MetaTrader 4/5.

Tout comme les bactéries bénéfiques vivent en symbiose avec nous dans la nature, notre objectif est d'interagir de manière harmonieuse et symbiotique avec les marchés.

Il s'agit d'un EA prêt à l'emploi : il vous suffit de définir vos préférences en matière de gestion du risque et de choisir les jours de la semaine pendant lesquels vous souhaitez trader.

Optimisé au cours des 12 dernières années, il fonctionne particulièrement bien avec les principales paires de devises suivantes : AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY et EUR/USD.

L’EA utilise plusieurs stratégies qui s’adaptent aux conditions du marché.

De futures mises à jour permettront d’élargir la compatibilité à d’autres paires majeures comme le GBP/USD, etc.

Assurez-vous de bien régler le fuseau horaire (UTC) dans les paramètres, en fonction de l’emplacement de votre terminal MT5 ou de votre EA.

Utilisez un broker qui propose des swaps journaliers positifs.

N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions.

Remarques importantes :

Vérifiez que le fuseau horaire (UTC) est correctement défini dans vos paramètres.

Rappelez-vous qu’il n’existe aucune stratégie avec une précision de 100 %.

Utilisez un broker offrant des swaps journaliers positifs.

Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.



