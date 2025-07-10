Prochlorococcus

Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY.

Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible.



Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde.

D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, les meilleurs résultats ont été obtenus sur l’USD/JPY.

La taille du lot est calculée comme un pourcentage du solde du compte.

Vous pouvez également choisir les jours de la semaine pendant lesquels l’EA est actif.

Assurez-vous que le panneau d’information est activé et que vos taux de swap sont aussi proches que possible des valeurs équitables du marché.

Comparez l’heure affichée à celle de New York dans le panneau d’information pour vérifier que le paramètre UTC est correct.

Si vous décidez d’essayer cet EA, n’hésitez pas à m’envoyer une demande d’ami et à me contacter pour toute question.



