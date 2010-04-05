Cupriavidus Bacteria MT4

Cupriavidus Bacteria est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable.

Le nom du robot provient de la bactérie réelle Cupriavidus metallidurans, connue pour sa capacité à absorber et cristalliser l’or. Cette inspiration biologique reflète l’objectif du système : extraire régulièrement de la valeur du marché de l’or avec un minimum d’intervention humaine.

Cupriavidus Bacteria a été soumis à des tests rigoureux dans une infrastructure privée équipée de plus de 40 processeurs hautes performances, notamment les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 5950X et Intel Core i9 de 12e et 13e génération. Chaque version est soigneusement vérifiée sur des millions de ticks dans diverses conditions de marché avant d’être publiée.

Le système fonctionne dans des fenêtres temporelles strictement définies à l’aide d’une logique calibrée en interne. Il n’utilise pas de stratégies risquées comme le martingale ou les grilles. Son comportement est cohérent, maîtrisé et repose sur plusieurs années d’optimisation et de développement.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous aider et de vous guider pour tirer le meilleur parti de ce système.



