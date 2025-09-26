Les réserves de change de Singapour traduisent le montant total des réserves d’or détenues ou contrôlées par la banque centrale de Singapour. Étant donné que le pays n’a pas de ressources naturelles ou d’autres actifs corporels, les réserves financières sont d’une importance stratégique. L’indicateur est publié sur une base mensuelle. Des valeurs plus élevées que prévues peuvent avoir un impact favorable sur les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves de Devises Étrangères de Singapour (Singapore Foreign Exchange Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.