L’indice des prix à la consommation (IPC) a/a traduit les variations moyennes en pourcentage des prix du panier fixe de marchandises et services de consommation achetés par la population de Singapour au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est souvent considéré comme une mesure de l’inflation des prix à la consommation. La croissance de l’IPC peut être considérée comme positive pour les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de Singapour a/a (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.