Calendrier économique
URA Singapore Indice des prix de l’immobilier t/t (URA Singapore Property Price Index q/q)
|Bas
|1.0%
|0.5%
|
0.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.8%
|
1.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix de l’immobilier URA t/t présente la variation en pourcentage du prix de l’immobilier par mètre carré à Singapour au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Les données sont fournies sur les propriétés privées, les bureaux et les propriétés commerciales, les entrepôts et les locaux de l’usine. La croissance de l’indicateur est généralement associée à une augmentation de la demande de biens immobiliers, ce qui indique un renforcement de l’économie et peut donc favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deURA Singapore Indice des prix de l’immobilier t/t (URA Singapore Property Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
