La production industrielle a/a traduit les variations de la production totale des usines, des mines et des services publics de Singapour au cours du mois communiqué par rapport au même mois de l’année précédente. La croissance de la production industrielle peut avoir un impact favorable sur les cours du dollar singapourien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle de Singapour a/a (Singapore Industrial Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.