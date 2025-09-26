Les exportations intérieures non pétrolières de Singapour m/m traduisent la variation en pourcentage de la valeur des marchandises qui ont été produits ou collectés à Singapour et exportés au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Les produits pétroliers ne sont pas compris dans le calcul. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations intérieures non pétrolières de Singapour m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.