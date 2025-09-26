Le produit intérieur brut (PIB) annuel de Singapour traduit la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits à Singapour au cours d’un trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les valeurs des indicateurs ne sont pas désaisonnalisées La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de Singapour a/a (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.