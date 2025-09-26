CalendrierSections

Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Singapour (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Singapour
SGD, Dollar de Singapour
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 51.2
52.7
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
51.2
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Markit Singapore PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant les variations dans les conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.

PMI est l’un des indices les plus populaires rigoureusement surveillés par les analystes. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour le dollar de Singapour.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des directeurs d’achat (PMI) de Singapour (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
51.2
52.7
juil. 2025
52.7
51.0
juin 2025
51.0
51.5
mai 2025
51.5
52.8
avr. 2025
52.8
52.7
mars 2025
52.7
51.0
févr. 2025
51.0
49.9
janv. 2025
49.9
51.5
déc. 2024
51.5
53.9
nov. 2024
53.9
55.5
oct. 2024
55.5
56.6
sept. 2024
56.6
57.6
août 2024
57.6
57.2
juil. 2024
57.2
55.2
juin 2024
55.2
54.2
mai 2024
54.2
52.6
avr. 2024
52.6
55.7
mars 2024
55.7
56.8
févr. 2024
56.8
54.7
janv. 2024
54.7
55.7
déc. 2023
55.7
55.8
nov. 2023
55.8
53.7
oct. 2023
53.7
54.2
sept. 2023
54.2
53.6
août 2023
53.6
51.3
juil. 2023
51.3
54.1
juin 2023
54.1
54.5
mai 2023
54.5
55.3
avr. 2023
55.3
52.6
mars 2023
52.6
49.6
févr. 2023
49.6
51.2
janv. 2023
51.2
49.1
déc. 2022
49.1
56.2
nov. 2022
56.2
57.7
oct. 2022
57.7
57.5
sept. 2022
57.5
56.0
août 2022
56.0
58.0
juil. 2022
58.0
57.5
juin 2022
57.5
59.4
mai 2022
59.4
56.7
avr. 2022
56.7
52.9
mars 2022
52.9
52.5
févr. 2022
52.5
54.4
janv. 2022
54.4
55.1
déc. 2021
55.1
52.0
nov. 2021
52.0
52.3
oct. 2021
52.3
53.8
sept. 2021
53.8
52.1
août 2021
52.1
56.7
juil. 2021
56.7
50.1
12
Exporter

