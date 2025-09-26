Markit Singapore PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant les variations dans les conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.

PMI est l’un des indices les plus populaires rigoureusement surveillés par les analystes. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour le dollar de Singapour.

