Produit intérieur brut (PIB) de Singapour t/t (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Pays :
Singapour
SGD, Dollar de Singapour
Source
Département de statistiques (Department of Statistics)
Secteur
PIB
Bas 1.4% 1.4%
1.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.4%
1.4%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) t/t de Singapour traduit la valeur monétaire de toutes les marchandises et services produits à Singapour au cours d’un trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Les valeurs des indicateurs sont désaisonnalisées La croissance de l’indicateur peut avoir un impact favorable sur les cours du dollar de Singapour.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de Singapour t/t (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
2 Q 2025
1.4%
1.4%
1.4%
2 Q 2025 préliminaire.
1.4%
1.4%
-0.5%
1 Q 2025
-0.6%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2025 préliminaire.
-0.8%
-0.3%
0.5%
4 Q 2024
0.5%
0.1%
0.1%
4 Q 2024 préliminaire.
0.1%
2.9%
3.2%
3 Q 2024
3.2%
2.1%
2.1%
3 Q 2024 préliminaire.
2.1%
0.5%
0.4%
2 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2024 préliminaire.
0.4%
-0.7%
0.3%
1 Q 2024
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2024 préliminaire.
0.1%
1.0%
1.2%
4 Q 2023
1.2%
1.7%
1.7%
4 Q 2023 préliminaire.
1.7%
1.3%
3 Q 2023
1.4%
0.1%
3 Q 2023 préliminaire.
1.0%
0.1%
2 Q 2023
0.1%
0.3%
2 Q 2023 préliminaire.
0.3%
-0.3%
-0.4%
1 Q 2023
-0.4%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2023 préliminaire.
-0.7%
0.4%
0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.2%
0.2%
4 Q 2022 préliminaire.
0.2%
0.4%
1.1%
3 Q 2022
1.1%
1.5%
1.5%
3 Q 2022 préliminaire.
1.5%
-1.0%
-0.2%
2 Q 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
2 Q 2022 préliminaire.
0.0%
-1.2%
0.9%
1 Q 2022
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2022 préliminaire.
0.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2021
2.3%
2.6%
2.6%
4 Q 2021 préliminaire.
2.6%
3.1%
1.2%
3 Q 2021
1.3%
0.8%
0.8%
3 Q 2021 préliminaire.
0.8%
-4.1%
-1.4%
2 Q 2021
-1.8%
-2.0%
-2.0%
2 Q 2021 préliminaire.
-2.0%
4.3%
3.1%
1 Q 2021
3.1%
2.0%
2.0%
1 Q 2021 préliminaire.
2.0%
-3.4%
3.8%
4 Q 2020
3.8%
2.1%
2.1%
4 Q 2020 préliminaire.
2.1%
-11.5%
9.5%
3 Q 2020
9.2%
7.9%
7.9%
3 Q 2020 préliminaire.
7.9%
-50.1%
-13.2%
2 Q 2020
-42.9%
-41.2%
-41.2%
2 Q 2020 préliminaire.
-41.2%
-0.6%
-3.3%
1 Q 2020
-4.7%
-10.6%
-10.6%
1 Q 2020 préliminaire.
-10.6%
-0.5%
0.6%
4 Q 2019
0.6%
0.1%
0.1%
4 Q 2019 préliminaire.
0.1%
0.7%
2.4%
3 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019 préliminaire.
0.6%
2.6%
-2.7%
2 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.4%
2 Q 2019 préliminaire.
-3.4%
3.3%
3.8%
12
