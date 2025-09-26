Calendrier économique
Balance commerciale de Singapour (Singapore Trade Balance)
|Bas
|S$5.078 B
|S$1.761 B
|
S$6.351 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|S$5.792 B
|
S$5.078 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La balance commerciale traduit la différence entre les marchandises et services exportés et importés à Singapour pour le mois communiqué. Une valeur de solde positive indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Des indications plus élevées que prévues peuvent favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de Singapour (Singapore Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress