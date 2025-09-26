La balance commerciale traduit la différence entre les marchandises et services exportés et importés à Singapour pour le mois communiqué. Une valeur de solde positive indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Des indications plus élevées que prévues peuvent favorablement affecter les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de Singapour (Singapore Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.