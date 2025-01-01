DocumentationSections
CheckState

Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés.

bool  CheckState()

Valeur de retour

vrai si les paramètres de l'ordre ont changé depuis le dernier appel à la méthode StoreState() , sinon faux.