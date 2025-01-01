DocumentationSections
PriceCurrent

Retourne le prix courant du symbole

double  PriceCurrent() const

Valeur de retour

Le prix courant du symbole

Note

L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).