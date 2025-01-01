Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfoPriceCurrent TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex PriceCurrent Retourne le prix courant du symbole double PriceCurrent() const Valeur de retour Le prix courant du symbole Note L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). TakeProfit PriceStopLimit