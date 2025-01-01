Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfoVolumeInitial TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex VolumeInitial Retourne le volume initial de l'ordre. double VolumeInitial() const Valeur de retour Le volume initial de l'ordre. Note L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). PositionId VolumeCurrent