StopLoss

Retourne le Stop Loss de l'ordre.

double  StopLoss() const

Valeur de retour

Le Stop Loss de l'ordre.

Note

L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).