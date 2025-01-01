DocumentationSections
TimeExpiration

Retourne la date/heure d'expiration de l'ordre.

datetime  TimeExpiration() const

Valeur de retour

Date/heure d'expiration de l'ordre défini au moment du placement de l'ordre.

Note

L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).