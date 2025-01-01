DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfoPriceStopLimit 

PriceStopLimit

Retourne le prix de l'ordre limite.

double  PriceStopLimit() const

Valeur de retour

Le prix de l'ordre limite.

Note

L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).