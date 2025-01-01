Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfoPriceStopLimit TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex PriceStopLimit Retourne le prix de l'ordre limite. double PriceStopLimit() const Valeur de retour Le prix de l'ordre limite. Note L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). PriceCurrent Symbol