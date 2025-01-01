Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfoPriceOpen TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionEtatStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex PriceOpen Retourne le prix de l'ordre. double PriceOpen() const Valeur de retour Prix de placement de l'ordre. Note L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). VolumeCurrent StopLoss