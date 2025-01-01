DocumentationSections
PriceOpen

Retourne le prix de l'ordre.

double  PriceOpen() const

Valeur de retour

Prix de placement de l'ordre.

Note

L'ordre doit être sélectionné en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).