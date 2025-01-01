- initialize
order_calc_margin
Retourne la marge dans la devise du compte pour effectuer une opération de trading spécifiée.
|
order_calc_margin(
Paramètres
action
[in] Type de l'ordre dont les valeurs proviennent de l'énumération ORDER_TYPE. Paramètre sans nom requis.
symbol
[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.
volume
[in] Volume de l'opération de trading. Paramètre non nommé requis.
price
[in] Prix d'ouverture. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Valeur réelle en cas de succès, sinon None. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction permet d'estimer la marge nécessaire pour un type d'ordre spécifié sur le compte courant et dans l'environnement de marché actuel sans tenir compte des ordres en cours et des positions ouvertes. La fonction est similaire à OrderCalcMargin.
|
ID
|
Description
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Ordre d'achat sur le marché
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Ordre de vente au marché
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Achat à cours limité
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Vente à cours limité
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Ordre Buy Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Ordre Sell Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Une fois le prix de l'ordre atteint, l'ordre en attente Buy Limit est placé au prix StopLimit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Une fois le prix de l'ordre atteint, l'ordre en attente Sell Limit est placé au prix StopLimit
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
Ordre pour fermer une position par une position opposée
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
