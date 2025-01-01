order_calc_margin

Retourne la marge dans la devise du compte pour effectuer une opération de trading spécifiée.

order_calc_margin(

action,

symbol,

volume,

price

)

Paramètres

action

[in] Type de l'ordre dont les valeurs proviennent de l'énumération ORDER_TYPE. Paramètre sans nom requis.

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.

volume

[in] Volume de l'opération de trading. Paramètre non nommé requis.

price

[in] Prix d'ouverture. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Valeur réelle en cas de succès, sinon None. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction permet d'estimer la marge nécessaire pour un type d'ordre spécifié sur le compte courant et dans l'environnement de marché actuel sans tenir compte des ordres en cours et des positions ouvertes. La fonction est similaire à OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

ID Description ORDER_TYPE_BUY Ordre d'achat sur le marché ORDER_TYPE_SELL Ordre de vente au marché ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Achat à cours limité ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Vente à cours limité ORDER_TYPE_BUY_STOP Ordre Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Ordre Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Une fois le prix de l'ordre atteint, l'ordre en attente Buy Limit est placé au prix StopLimit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Une fois le prix de l'ordre atteint, l'ordre en attente Sell Limit est placé au prix StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Ordre pour fermer une position par une position opposée

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données du package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion au terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

quit()



# récupère la devise du compte

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Devise du compte :",account_currency)



# arrange la liste des symboles

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Symboles pour vérifier la marge :", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"non trouvé, ignoré")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "n'est pas visible, tente de l'afficher")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) a échoué, ignoré",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} lots marge : {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin a échoué : , code d'erreur=", mt5.last_error())



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Devise du compte : USD



Symboles pour vérifier la marge : ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lots marge : 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lots marge : 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lots marge : 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lots marge : 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lots marge : 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lots marge : 122.73 USD

Voir aussi

order_calc_profit, order_check