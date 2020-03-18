- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
positions_get
Retourne les positions ouvertes avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket. Il existe trois options d'appel.
Appel sans paramètres. Renvoie les positions ouvertes pour tous les symboles.
|
positions_get()
Appel spécifiant un symbole pour lequel les positions ouvertes sont demandées.
|
positions_get(
Appel spécifiant un groupe de symboles pour lesquels les positions ouvertes sont demandées.
|
positions_get(
Appel spécifiant un ticket de position.
|
positions_get(
Paramètres
symbol="SYMBOL"
[in] Nom du symbole. Paramètre nommé facultatif. Si un symbole est spécifié, le paramètre ticket est ignoré.
group="GROUP"
[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre nommé facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les positions répondant aux critères spécifiés pour un nom de symbole.
ticket=TICKET
[in] Ticket de la position (POSITION_TICKET). Paramètre nommé facultatif.
Valeur de Retour
Renvoie les informations sous la forme d'une structure de tuple nommée (namedtuple). Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction permet de recevoir toutes les positions ouvertes dans un appel similaire à PositionsTotal et PositionSelect.
Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group= "*, !EUR" signifie que les positions de tous les symboles doivent être sélectionnées en premier et que celles contenant "EUR" dans les noms de symboles doivent être exclues par la suite.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
