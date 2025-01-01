DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonlogin 

login

Connexion à un compte de trading en utilisant les paramètres spécifiés.

login(
   login,                    // numéro du compte
   password="PASSWORD",      // mot de passe
   server="SERVER",          // nom du serveur tel que spécifié dans le terminal
   timeout=TIMEOUT           // timeout
   )

Paramètres

login

[in] Numéro du compte de trading. Paramètre non nommé requis.

password

[in] Mot de passe du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le mot de passe n'est pas défini, le mot de passe enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.

server

[in] Nom du serveur de trading. Paramètre nommé facultatif. Si aucun serveur n'est défini, le dernier serveur utilisé est appliqué automatiquement.

timeout=TIMEOUT

[in] Délai d'expiration de la connexion en millisecondes. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur de 60 000 (60 secondes) est appliquée. Si la connexion n'est pas établie dans le délai spécifié, l'appel est interrompu de force et l'exception est générée.

Valeur de Retour

True en cas de connexion réussie au compte de trading, sinon - False.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# affiche les données sur la version de MetaTrader 5
print(mt5.version())
# se connecte au compte de trading sans spécifier de mot de passe et de serveur
account=17221085
authorized=mt5.login(account)  # le mot de passe de la base de données du terminal est appliqué si les données de connexion sont définies pour être mémorisées
if authorized:
    print("connecté au compte #{}".format(account))
else:
    print("Echec de la connexion au compte #{}, code d'erreur : {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# se connecte maintenant à un autre compte de trading en spécifiant le mot de passe
account=25115284
authorized=mt5.login(accountpassword="gqrtz0lbdm")
if authorized:
    # affiche les données brutes du compte de trading
    print(mt5.account_info())
    # affiche les données du compte de trading sous forme de liste
    print("Affiche account_info()._asdict():")
    account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
    for prop in account_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
else:
    print("Echec de la connexion au compte #{}, code d'erreur : {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
 
connecté au compte #17221085
 
connecté au compte # 25115284
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...
propriétés du compte :
   login=25115284
   trade_mode=0
   leverage=100
   limit_orders=200
   margin_so_mode=0
   trade_allowed=True
   trade_expert=True
   margin_mode=2
   currency_digits=2
   fifo_close=False
   balance=99588.33
   credit=0.0
   profit=-45.23
   equity=99543.1
   margin=54.37
   margin_free=99488.73
   margin_level=183084.6054809638
   margin_so_call=50.0
   margin_so_so=30.0
   margin_initial=0.0
   margin_maintenance=0.0
   assets=0.0
   liabilities=0.0
   commission_blocked=0.0
   name=James Smith
   server=MetaQuotes-Demo
   currency=USD
   company=MetaQuotes Software Corp.

Voir aussi

initialize, shutdown