- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Connexion à un compte de trading en utilisant les paramètres spécifiés.
|
login(
Paramètres
login
[in] Numéro du compte de trading. Paramètre non nommé requis.
password
[in] Mot de passe du compte de trading. Paramètre nommé facultatif. Si le mot de passe n'est pas défini, le mot de passe enregistré dans la base de données du terminal est appliqué automatiquement.
server
[in] Nom du serveur de trading. Paramètre nommé facultatif. Si aucun serveur n'est défini, le dernier serveur utilisé est appliqué automatiquement.
timeout=TIMEOUT
[in] Délai d'expiration de la connexion en millisecondes. Paramètre nommé facultatif. S'il n'est pas spécifié, la valeur de 60 000 (60 secondes) est appliquée. Si la connexion n'est pas établie dans le délai spécifié, l'appel est interrompu de force et l'exception est générée.
Valeur de Retour
True en cas de connexion réussie au compte de trading, sinon - False.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi