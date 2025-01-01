import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# affiche les données sur la version de MetaTrader 5

print(mt5.version())

# se connecte au compte de trading sans spécifier de mot de passe et de serveur

account=17221085

authorized=mt5.login(account) # le mot de passe de la base de données du terminal est appliqué si les données de connexion sont définies pour être mémorisées

if authorized:

print("connecté au compte #{}".format(account))

else:

print("Echec de la connexion au compte #{}, code d'erreur : {}".format(account, mt5.last_error()))



# se connecte maintenant à un autre compte de trading en spécifiant le mot de passe

account=25115284

authorized=mt5.login(account, password="gqrtz0lbdm")

if authorized:

# affiche les données brutes du compte de trading

print(mt5.account_info())

# affiche les données du compte de trading sous forme de liste

print("Affiche account_info()._asdict():")

account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()

for prop in account_info_dict:

print(" {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))

else:

print("Echec de la connexion au compte #{}, code d'erreur : {}".format(account, mt5.last_error()))



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29

[500, 2367, '23 Mar 2020']



connecté au compte #17221085



connecté au compte # 25115284

AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...

propriétés du compte :

login=25115284

trade_mode=0

leverage=100

limit_orders=200

margin_so_mode=0

trade_allowed=True

trade_expert=True

margin_mode=2

currency_digits=2

fifo_close=False

balance=99588.33

credit=0.0

profit=-45.23

equity=99543.1

margin=54.37

margin_free=99488.73

margin_level=183084.6054809638

margin_so_call=50.0

margin_so_so=30.0

margin_initial=0.0

margin_maintenance=0.0

assets=0.0

liabilities=0.0

commission_blocked=0.0

name=James Smith

server=MetaQuotes-Demo

currency=USD

company=MetaQuotes Software Corp.