Annule l'abonnement du terminal MetaTrader 5 aux événements de changement de Market Depth pour un symbole spécifié.

market_book_release(
   symbol      // nom de l'instrument financier
)

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre sans nom obligatoire.

Valeur de Retour

True en cas de succès, False sinon.

Note

La fonction est similaire à MarketBookRelease.

