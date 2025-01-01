DocumentationSections
symbol_select

Sélectionne un symbole dans la fenêtre MarketWatch ou supprime un symbole de la fenêtre.

symbol_select(
   symbol,      // nom de l'instrument financier
   enable=None  // active ou désactive
)

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.

enable

[in]  Switch. Paramètre sans nom facultatif. Si 'false', le symbole doit être supprimé de la fenêtre MarketWatch. Sinon, il doit être sélectionné dans la fenêtre MarketWatch. Un symbole ne peut pas être supprimé si des graphiques ouverts avec ce symbole sont actuellement présents ou si des positions y sont ouvertes.

Valeur de Retour

True en cas de succès, sinon - False.

Note

La fonction est similaire à SymbolSelect.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
print()
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tentative d'activation de l'affichage de l'EURCAD dans MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("EURCAD",True)
if not selected:
 print("Impossible de sélectionner EURCAD, code d'erreur=",mt5.last_error())
else:
    symbol_info=mt5.symbol_info("EURCAD")
    print(symbol_info)
    print("EURCAD: currency_base =",symbol_info.currency_base,"  currency_profit =",symbol_info.currency_profit,"  currency_margin =",symbol_info.currency_margin)
    print()
 
 # récupère les propriétés des symboles sous la forme d'un dictionnaire
    print("Affiche symbol_info()._asdict() :")
    symbol_info_dict = symbol_info._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
    print()
 
   # convertit le dictionnaire en DataFrame et l'imprime
    df=pd.DataFrame(list(symbol_info_dict.items()),columns=['property','value'])
    print("symbol_info_dict() sous la forme de dataframe :")
    print(df)
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, volume=0, volumehigh=0, ....
EURCAD: currency_base = EUR   currency_profit = CAD   currency_margin = EUR
 
Affiche symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585217595
  digits=5
  spread=39
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=1.55192
  bidhigh=1.55842
  bidlow=1.5419800000000001
  ask=1.5523099999999999
  askhigh=1.55915
  asklow=1.5436299999999998
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=1e-05
  trade_tick_value=0.7043642408362214
  trade_tick_value_profit=0.7043642408362214
  trade_tick_value_loss=0.7044535553770941
  trade_tick_size=1e-05
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-1.1
  swap_short=-0.9
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=CAD
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Canadian Dollar
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURCAD
  page=http://www.google.com/finance?q=EURCAD
  path=Forex\EURCAD
 
symbol_info_dict() sous la forme de dataframe :
        propriété                                  valeur
0          custom                                   False
1      chart_mode                                       0
2          select                                    True
3         visible                                    True
4   session_deals                                       0
..            ...                                     ...
91        formula                                        
92           isin                                        
93           name                                  EURCAD
94           page  http://www.google.com/finance?q=EURCAD
95           path                            Forex\EURCAD
 
[96 lignes x 2 colonnes]

