symbols_get

Retourne tous les instruments financiers du terminal MetaTrader 5.

symbols_get(

group="GROUP"

)

group="GROUP"

[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les symboles répondant à des critères spécifiés.

Valeur de Retour

Renvoie les symboles sous la forme d'un tuple. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Le paramètre group permet de trier les symboles par nom. '*' peut être utilisé au début et à la fin d'une chaîne.

Le paramètre group peut être utilisé en tant que paramètre nommé ou non. Les deux options fonctionnent de la même manière. L'option nommée (group="GROUP") facilite la lecture du code.

Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group= "*, !EUR" signifie que tous les symboles doivent être sélectionnés en premier et que ceux contenant "EUR" dans leur nom doivent être exclus par la suite.

Contrairement à symbol_info(), la fonction symbols_get() renvoie des données sur tous les symboles demandés dans un seul appel.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# récupère tous les symboles

symbols=mt5.symbols_get()

print('Symboles : ', len(symbols))

count=0

# affiche les 5 premiers

for s in symbols:

count+=1

print("{}. {}".format(count,s.name))

if count==5: break

print()



# obtient les symboles contenant RU dans leurs noms

ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")

print('len(*RU*): ', len(ru_symbols))

for s in ru_symbols:

print(s.name)

print()



# obtient les symboles dont les noms ne contiennent pas USD, EUR, JPY et GBP

group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")

print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):', len(group_symbols))

for s in group_symbols:

print(s.name,":",s)



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29

Symboles : 84

1. EURUSD

2. GBPUSD

3. USDCHF

4. USDJPY

5. USDCNH



len(*RU*): 8

EURUSD

USDRUB

USDRUR

EURRUR

EURRUB

FORTS.RUB.M5

EURUSD_T20

EURUSD4



len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*): 13

AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...

AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

