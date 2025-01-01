- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
symbols_get
Retourne tous les instruments financiers du terminal MetaTrader 5.
|
symbols_get(
group="GROUP"
[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les symboles répondant à des critères spécifiés.
Valeur de Retour
Renvoie les symboles sous la forme d'un tuple. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
Le paramètre group permet de trier les symboles par nom. '*' peut être utilisé au début et à la fin d'une chaîne.
Le paramètre group peut être utilisé en tant que paramètre nommé ou non. Les deux options fonctionnent de la même manière. L'option nommée (group="GROUP") facilite la lecture du code.
Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group= "*, !EUR" signifie que tous les symboles doivent être sélectionnés en premier et que ceux contenant "EUR" dans leur nom doivent être exclus par la suite.
Contrairement à symbol_info(), la fonction symbols_get() renvoie des données sur tous les symboles demandés dans un seul appel.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi