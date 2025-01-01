DocumentationSections
Retourne tous les instruments financiers du terminal MetaTrader 5.

symbols_get(
   group="GROUP"      // filtre de sélection du symbole
)

group="GROUP"

[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les symboles répondant à des critères spécifiés.

Valeur de Retour

Renvoie les symboles sous la forme d'un tuple. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

Le paramètre group permet de trier les symboles par nom. '*' peut être utilisé au début et à la fin d'une chaîne.

Le paramètre group peut être utilisé en tant que paramètre nommé ou non. Les deux options fonctionnent de la même manière. L'option nommée (group="GROUP") facilite la lecture du code.

Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group= "*, !EUR" signifie que tous les symboles doivent être sélectionnés en premier et que ceux contenant "EUR" dans leur nom doivent être exclus par la suite.

Contrairement à symbol_info(), la fonction symbols_get() renvoie des données sur tous les symboles demandés dans un seul appel.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# récupère tous les symboles
symbols=mt5.symbols_get()
print('Symboles : 'len(symbols))
count=0
# affiche les 5 premiers
for s in symbols:
    count+=1
    print("{}. {}".format(count,s.name))
    if count==5: break
print()
 
# obtient les symboles contenant RU dans leurs noms
ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")
print('len(*RU*): 'len(ru_symbols))
for s in ru_symbols:
    print(s.name)
print()
 
# obtient les symboles dont les noms ne contiennent pas USD, EUR, JPY et GBP
group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")
print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):'len(group_symbols))
for s in group_symbols:
    print(s.name,":",s)
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
Symboles :  84
1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDCHF
4. USDJPY
5. USDCNH
 
len(*RU*):  8
EURUSD
USDRUB
USDRUR
EURRUR
EURRUB
FORTS.RUB.M5
EURUSD_T20
EURUSD4
 
len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):  13
AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...
AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

Voir aussi

symbols_total, symbol_select, symbol_info