DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonsymbol_info_tick 

symbol_info_tick

Retourne le dernier tick de l'instrument financier spécifié.

symbol_info_tick(
   symbol      // nom de l'instrument financier
)

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Retourne les informations sous la forme d'un tuple. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction est similaire à SymbolInfoTick.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tentative d'activation de l'affichage du GBPUSD dans le MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("Echec de la sélection de GBPUSD")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# affiche le dernider tick GBPUSD
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# affiche les valeurs des champs des ticks sous forme de liste
print("Affiche symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Affiche symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

Voir aussi

symbol_info, symbol_info