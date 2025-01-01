import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# tentative d'activation de l'affichage du GBPUSD dans le MarketWatch

selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)

if not selected:

print("Echec de la sélection de GBPUSD")

mt5.shutdown()

quit()



# affiche le dernider tick GBPUSD

lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")

print(lasttick)

# affiche les valeurs des champs des ticks sous forme de liste

print("Affiche symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")

symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()

for prop in symbol_info_tick_dict:

print(" {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29

Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)

Affiche symbol_info_tick._asdict():

time=1585070338

bid=1.17264

ask=1.17279

last=0.0

volume=0

time_msc=1585070338728

flags=2

volume_real=0.0