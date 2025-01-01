- initialize
symbol_info_tick
Retourne le dernier tick de l'instrument financier spécifié.
|
symbol_info_tick(
symbol
[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Retourne les informations sous la forme d'un tuple. Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction est similaire à SymbolInfoTick.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
