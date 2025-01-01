DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonorders_total 

orders_total

Retourne le nombre d'ordre actifs.

orders_total()

Valeur de Retour

Valeur entière.

Note

La fonction est similaire à OrdersTotal.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# vérifie la présence d'ordres actifs
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total d'ordres=",orders)
else:
    print("Ordres non trouvés")
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Voir aussi

orders_get, positions_total