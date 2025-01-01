from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# récupère le nombre d'ordres dans l'historique

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())

if history_orders>0:

print("Total des ordres de l'historique=",history_orders)

else:

print("Aucun ordre trouvé dans l'historique")



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()