MetaTrader pour Python history_orders_total 

history_orders_total

Retourne le nombre d'ordres dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié.

history_orders_total(
   date_from,      // date à partir de laquelle les ordres sont demandées
   date_to,        // date jusqu'à laquelle les ordres sont demandés
   )

Paramètres

date_from

[in]  Date à partir de laquelle les ordres sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

date_to

[in] Date jusqu'à laquelle les ordres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Valeur entière.

Note

La fonction est similaire à HistoryOrdersTotal.

Exemple :

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# récupère le nombre d'ordres dans l'historique
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total des ordres de l'historique=",history_orders)
else:
    print("Aucun ordre trouvé dans l'historique")
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

