orders_get

Retourne les ordres actifs avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket. Il existe trois options d'appel.

Appel sans paramètres. Retourne les ordres actifs sur tous les symboles.

orders_get()

Appel spécifiant un symbole pour lequel les ordres actifs sont demandés.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

Appel spécifiant un groupe de symboles pour lesquels les ordres actifs sont demandés.

orders_get(

group="GROUP"

)

Appel spécifiant le ticket de l'ordre.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] Nom du symbole. Paramètre nommé facultatif. Si un symbole est spécifié, le paramètre ticket est ignoré.

group="GROUP"

[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre nommé facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les ordres actifs répondant à un critère spécifié pour un nom de symbole.

ticket=TICKET

[in] Ticket de l'ordre (ORDER_TICKET). Paramètre nommé facultatif.

Valeur de Retour

Renvoie les informations sous la forme d'une structure de tuple nommée (namedtuple). Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction permet de recevoir tous les ordres actifs dans un même appel, comme pour OrdersTotal et OrderSelect.

Le paramètre group permet de trier les ordres par symboles. '*' peut être utilisé au début et à la fin d'une chaîne.

Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group="*, !EUR" signifie que les ordres pour tous les symboles doivent être sélectionnés en premier et que ceux contenant "EUR" dans les noms de symboles doivent être exclus par la suite.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # nombre de colonnes à afficher

pd.set_option('display.width', 1500) # largeur max d'affichage de la table

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)

print()

# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# affiche les données des ordres actives sur GBPUSD

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("Aucun ordre sur GBPUSD, code d'erreur={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("Total d'ordres sur GBPUSD :",len(orders))

# affiche tous les ordres actifs

for order in orders:

print(order)

print()



# récupère la liste des ordres sur les symboles dont les noms contiennent "*GBP*"

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("Aucun ordre avec group=\"*GBP*\", code d'erreur={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# affiche ces ordres sous forme de tableau à l'aide de pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Total d'ordres sur GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

