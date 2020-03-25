- initialize
orders_get
Retourne les ordres actifs avec la possibilité de filtrer par symbole ou ticket. Il existe trois options d'appel.
Appel sans paramètres. Retourne les ordres actifs sur tous les symboles.
|
orders_get()
Appel spécifiant un symbole pour lequel les ordres actifs sont demandés.
|
orders_get(
Appel spécifiant un groupe de symboles pour lesquels les ordres actifs sont demandés.
|
orders_get(
Appel spécifiant le ticket de l'ordre.
|
orders_get(
symbol="SYMBOL"
[in] Nom du symbole. Paramètre nommé facultatif. Si un symbole est spécifié, le paramètre ticket est ignoré.
group="GROUP"
[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre nommé facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les ordres actifs répondant à un critère spécifié pour un nom de symbole.
ticket=TICKET
[in] Ticket de l'ordre (ORDER_TICKET). Paramètre nommé facultatif.
Valeur de Retour
Renvoie les informations sous la forme d'une structure de tuple nommée (namedtuple). Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction permet de recevoir tous les ordres actifs dans un même appel, comme pour OrdersTotal et OrderSelect.
Le paramètre group permet de trier les ordres par symboles. '*' peut être utilisé au début et à la fin d'une chaîne.
Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group="*, !EUR" signifie que les ordres pour tous les symboles doivent être sélectionnés en premier et que ceux contenant "EUR" dans les noms de symboles doivent être exclus par la suite.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
