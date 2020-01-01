- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_get
Retourne les ordres de l'historique de trading avec la possibilité de filtrer par ticket ou par position. Il existe trois options d'appel.
Appel spécifiant un intervalle de temps. Retourne tous les ordres compris dans l'intervalle spécifié.
|
history_orders_get(
Appel spécifiant le ticket de l'ordre. Retourne l'ordre avec le ticket spécifié.
|
history_orders_get(
Appel spécifiant le ticket de la position. Retourne tous les ordres avec le ticket de position spécifié dans la propriété ORDER_POSITION_ID.
|
history_orders_get(
Paramètres
date_from
[in] Date à partir de laquelle les ordres sont demandés. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Le paramètre sans nom requis est spécifié en premier.
date_to
[in] Date jusqu'à laquelle les ordres sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Le paramètre non nommé requis est spécifié en second.
group="GROUP"
[in] Le filtre pour organiser un groupe de symboles nécessaires. Paramètre nommé facultatif. Si le groupe est spécifié, la fonction renvoie uniquement les ordres répondant à des critères spécifiés pour un nom de symbole.
ticket=TICKET
[in] Ticket de l'ordre qui est demandé. Paramètre facultatif. S'il n'est pas spécifié, le filtre n'est pas appliqué.
position=POSITION
[in] Ticket d'une position (stocké dans ORDER_POSITION_ID) pour laquelle tous les ordres doivent être reçues. Paramètre facultatif. S'il n'est pas spécifié, le filtre n'est pas appliqué.
Valeur de Retour
Renvoie les informations sous la forme d'une structure de tuple nommée (namedtuple). Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction permet de recevoir tous les ordres d'historique dans une période spécifiée en un seul appel similaire à HistoryOrdersTotal et HistoryOrderSelect.
Le paramètre group peut contenir plusieurs conditions séparées par des virgules. Une condition peut être définie comme un masque à l'aide de '*'. Le symbole de négation logique '!' peut être utilisé pour une exclusion. Toutes les conditions sont appliquées séquentiellement, ce qui signifie que les conditions d'inclusion à un groupe doivent être spécifiées en premier, suivies d'une condition d'exclusion. Par exemple, group="*, !EUR" signifie que les transactions pour tous les symboles doivent être sélectionnées en premier et que celles contenant "EUR" dans les noms de symboles doivent être exclues par la suite.
Exemple :
|
from datetime import datetime
Voir aussi