DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonsymbol_info 

symbol_info

Retourne les données sur l'instrument financier spécifié.

symbol_info(
   symbol      // nom de l'instrument financier
)

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Renvoie les informations sous la forme d'une structure de tuple nommée (namedtuple). Retourne None en cas d'erreur. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().

Note

La fonction renvoie toutes les données qui peuvent être obtenues en utilisant SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble et SymbolInfoString en un seul appel.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# tentative d'activation de l'affichage du symbole EURJPY dans le MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("EURJPY",True)
if not selected:
    print("Echec de la sélection de EURJPY")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# afficher les propriétés du symbole EURJPY
symbol_info=mt5.symbol_info("EURJPY")
if symbol_info!=None:
 # affiche les données brutes du terminal
    print(symbol_info)
    print("EURJPY: spread =",symbol_info.spread,"  digits =",symbol_info.digits)
 # affiche les propriétés des symboles sous forme de liste
    print("Affiche symbol_info(\"EURJPY\")._asdict():")
    symbol_info_dict = mt5.symbol_info("EURJPY")._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Résultat :
Auteur du package MetaTrader5 :  MetaQuotes Software Corp.
Version du package MetaTrader5 :  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, ...
EURJPY: spread = 17   digits = 3
Affiche symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585069682
  digits=3
  spread=17
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=120.024
  bidhigh=120.506
  bidlow=118.798
  ask=120.041
  askhigh=120.526
  asklow=118.828
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=0.001
  trade_tick_value=0.8977708350166538
  trade_tick_value_profit=0.8977708350166538
  trade_tick_value_loss=0.8978272580355541
  trade_tick_size=0.001
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-0.2
  swap_short=-1.2
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=JPY
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Japanese Yen
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURJPY
  page=http://www.google.com/finance?q=EURJPY
  path=Forex\EURJPY

Voir aussi

account_info, terminal_info