- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
last_error
Renvoie des données sur la dernière erreur.
|
last_error()
Valeur de Retour
Renvoie le dernier code d'erreur et la description sous forme de tuple.
Note
last_error() permet d'obtenir un code d'erreur en cas d'échec de l'exécution d'une fonction d'une bibliothèque MetaTrader 5. Il est similaire à GetLastError(). Cependant, il applique ses propres codes d'erreur. Valeurs possibles :
|
Constante
|
Valeur
|
Description
|
RES_S_OK
|
1
|
succès générique
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
échec générique
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
arguments/aramètres invalides
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
aucune condition de mémoire
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
pas d'historique
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
version invalide
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
l'autorisation à échouée
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
méthode non supportée
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
trading automatique désactivé
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
erreur générale IPC interne
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
échec de l'envoi IPC interne
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
échec de réception IPC interne
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
échec d'initialisation IPC interne
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
IPC interne sans ipc
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
délai d'expiration interne
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi