last_error

Renvoie des données sur la dernière erreur.

last_error()

Valeur de Retour

Renvoie le dernier code d'erreur et la description sous forme de tuple.

Note

last_error() permet d'obtenir un code d'erreur en cas d'échec de l'exécution d'une fonction d'une bibliothèque MetaTrader 5. Il est similaire à GetLastError(). Cependant, il applique ses propres codes d'erreur. Valeurs possibles :

Constante Valeur Description RES_S_OK 1 succès générique RES_E_FAIL -1 échec générique RES_E_INVALID_PARAMS -2 arguments/aramètres invalides RES_E_NO_MEMORY -3 aucune condition de mémoire RES_E_NOT_FOUND -4 pas d'historique RES_E_INVALID_VERSION -5 version invalide RES_E_AUTH_FAILED -6 l'autorisation à échouée RES_E_UNSUPPORTED -7 méthode non supportée RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED -8 trading automatique désactivé RES_E_INTERNAL_FAIL -10000 erreur générale IPC interne RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND -10001 échec de l'envoi IPC interne RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE -10002 échec de réception IPC interne RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT -10003 échec d'initialisation IPC interne RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT -10003 IPC interne sans ipc RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT -10005 délai d'expiration interne

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Voir aussi

version, GetLastError