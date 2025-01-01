DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonlast_error 

last_error

Renvoie des données sur la dernière erreur.

last_error()

Valeur de Retour

Renvoie le dernier code d'erreur et la description sous forme de tuple.

Note

last_error() permet d'obtenir un code d'erreur en cas d'échec de l'exécution d'une fonction d'une bibliothèque MetaTrader 5. Il est similaire à GetLastError(). Cependant, il applique ses propres codes d'erreur. Valeurs possibles :

Constante

Valeur

Description

RES_S_OK

1

succès générique

RES_E_FAIL

-1

échec générique

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

arguments/aramètres invalides

RES_E_NO_MEMORY

-3

aucune condition de mémoire

RES_E_NOT_FOUND

-4

pas d'historique

RES_E_INVALID_VERSION

-5

version invalide

RES_E_AUTH_FAILED

-6

l'autorisation à échouée

RES_E_UNSUPPORTED

-7

méthode non supportée

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

trading automatique désactivé

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

erreur générale IPC interne

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

échec de l'envoi IPC interne

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

échec de réception IPC interne

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

échec d'initialisation IPC interne

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

IPC interne sans ipc

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

délai d'expiration interne

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Voir aussi

version, GetLastError