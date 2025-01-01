DocumentationSections
positions_total

Retourne le nombre de positions ouvertes.

positions_total()

Valeur de Retour

Valeur entière.

Note

La fonction est similaire à PositionsTotal.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# vérifie la présence de positions ouvertes
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
    print("Total de ositions=",positions_total)
else:
    print("Positions non trouvées")
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Voir aussi

positions_get, orders_total