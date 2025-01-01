import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# vérifie la présence de positions ouvertes

positions_total=mt5.positions_total()

if positions_total>0:

print("Total de ositions=",positions_total)

else:

print("Positions non trouvées")



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()