DocumentationSections
Référence MQL5MetaTrader pour Pythonmarket_book_add 

market_book_add

Abonne le terminal MetaTrader 5 aux événements de changements du Market Depth pour un symbole spécifié.

market_book_add(
   symbol      // nom de l'instrument financier
)

symbol

[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre sans nom obligatoire.

Valeur de Retour

True en cas de succès, False sinon.

Note

La fonction est similaire à MarketBookAdd.

Voir aussi

market_book_get, market_book_release, Structure du Market Depth