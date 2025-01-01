import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données du package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion au terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

quit()



# récupère la devise du compte

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Devise du compte :",account_currency)



# organise la liste des symboles

symbols = ("EURUSD","GBPUSD","USDJPY")

print("Symboles pour vérifier la marge :", symboles)

# estimation du bénéfice d'achat et de vente

lot=1.0

distance=300

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"non trouvé, ignoré")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "n'est pas visible, tente de l'afficher")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) a échoué, ignoré",symbol)

continue

point=mt5.symbol_info(symbol).point

symbol_tick=mt5.symbol_info_tick(symbol)

ask=symbol_tick.ask

bid=symbol_tick.bid

buy_profit=mt5.order_calc_profit(mt5.ORDER_TYPE_BUY,symbol,lot,ask,ask+distance*point)

if buy_profit!=None:

print(" buy {} {} lots : profit de {} points => {} {}".format(symbol,lot,distance,buy_profit,account_currency));

else:

print("order_calc_profit(ORDER_TYPE_BUY) a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

sell_profit=mt5.order_calc_profit(mt5.ORDER_TYPE_SELL,symbol,lot,bid,bid-distance*point)

if sell_profit!=None:

print(" sell {} {} lots : profit de {} points => {} {}".format(symbol,lot,distance,sell_profit,account_currency));

else:

print("order_calc_profit(ORDER_TYPE_SELL) a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

print()



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Devise du compte : USD

Symboles pour vérifier la marge : ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY')

buy EURUSD 1.0 lots : profit de 300 points => 300.0 USD

sell EURUSD 1.0 lots : profit de 300 points => 300.0 USD



buy GBPUSD 1.0 lots : profit de 300 points => 300.0 USD

sell GBPUSD 1.0 lots : profit de 300 points => 300.0 USD



buy USDJPY 1.0 lots : profit de 300 points => 276.54 USD

sell USDJPY 1.0 lots : profit de 300 points => 278.09 USD