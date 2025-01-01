- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_profit
Retourne le profit dans la devise du compte pour une opération de trading spécifiée.
|
order_calc_profit(
Paramètres
action
[in] Le type d'ordre peut prendre l'une des deux valeurs de l'énumération ORDER_TYPE : ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL. Paramètre sans nom requis.
symbol
[in] Nom de l'instrument financier. Paramètre non nommé requis.
volume
[in] Volume de l'opération de trading. Paramètre non nommé requis.
price_open
[in] Prix d'ouverture. Paramètre non nommé requis.
price_close
[in] Prix de clôture. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Valeur réelle en cas de succès, sinon None. Les informations sur l'erreur peuvent être obtenues en utilisant last_error().
Note
La fonction permet d'estimer le résultat d'une opération de trading sur le compte courant et dans l'environnement de trading actuel. La fonction est similaire à OrderCalcProfit.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
