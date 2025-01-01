- initialize
history_deals_total
Retourne le nombre de transactions dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié.
|
history_deals_total(
Paramètres
date_from
[in] Date à partir de laquelle les transactions sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.
date_to
[in] Date jusqu'à laquelle les transactions sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.
Valeur de Retour
Valeur entière.
Note
La fonction est similaire à HistoryDealsTotal.
Exemple :
|
from datetime import datetime
Voir aussi