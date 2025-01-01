DocumentationSections
history_deals_total

Retourne le nombre de transactions dans l'historique de trading dans l'intervalle spécifié.

history_deals_total(
 date_from,      // date à partir de laquelle les transactions sont demandées à
 date_to         // date jusqu'à laquelle les transactions sont demandées
   )

Paramètres

date_from

[in] Date à partir de laquelle les transactions sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

date_to

[in] Date jusqu'à laquelle les transactions sont demandées. Défini par l'objet 'datetime' ou en nombre de secondes écoulées depuis 1970.01.01. Paramètre non nommé requis.

Valeur de Retour

Valeur entière.

Note

La fonction est similaire à HistoryDealsTotal.

Exemple :

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# affiche les données sur le package MetaTrader 5
print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)
print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)
 
# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
 print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtient le nombre de transactions dans l'historique
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
deals=mt5.history_deals_total(from_dateto_date)
if deals>0:
    print("Total transactions=",deals)
else:
    print("Transactions non trouvées dans l'historique")
 
# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

