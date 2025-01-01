from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# obtient le nombre de transactions dans l'historique

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

deals=mt5.history_deals_total(from_date, to_date)

if deals>0:

print("Total transactions=",deals)

else:

print("Transactions non trouvées dans l'historique")



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()