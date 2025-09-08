통화 / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79535 CHF 0.00312 (0.39%)
부문: 통화 베이스: US Dollar 수익 통화: Swiss Franc
USDCHF 환율이 당일 0.39%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 USD당 저가 0.79038 CHF와 고가 0.79657 CHF로 거래되었습니다
미국 달러 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
USDCHF을 위한 트레이딩 애플리케이션
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp은 매우 정확한 진입을 통해 빠르게 수익을 추구하는 단기 양방향 스캘핑 시스템입니다. Scalp Unscalp 실시간 신호가 곧 출시됩니다! 현재 가격은 곧 인상될 예정입니다. 한정된 가격 199 USD 그리드 없음, 마틴게일 없음. 각 거래는 개별적으로 진입됩니다 가상 동적 추적 정지 시스템이 포함된 고정 손절매 가능 인터랙티브 거래 패널 및 정밀한 로트 크기 설정 추천 차트: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간 프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 이 금액의 계좌 통화당 0.01 로트 최대 스프레드 - 포지션 오픈 허용 최대 스프레드 설정 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산 주말 보유 비활성화 - 활성화 또는 비활성화 사용자 정의 손절매 - 손절매 값 입력 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버 코멘트 - 주문 코멘트
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
뉴욕 레인지 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 개념, 스마트 머니 거래, 그리고 기관 가격 행동 기법을 적용하는 트레이더를 위해 개발된 세션 기반 분석 도구입니다. 뉴욕 세션에 맞춰 특별히 설계된 이 지표는 런던 종가 와 뉴욕 시가가 겹치는 중요한 시점인 12:00 에서 14:00(GMT) 사이의 가격 범위를 포착합니다. 세션 최고가와 최저가를 파악하고, 공정가치 갭(FVG)을 감지하며, 잠재적인 유동성 스윕 구역을 강조하여 트레이더가 마켓 메이커의 움직임, 세션 레인지 이탈, 그리고 되돌림 기회를 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 뉴욕 킬존 과 런던 뉴욕 세션이 겹치는 동안 발생하는 시장 구조 변화 와 축적 또는 분배 패턴을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 지표는 구조 붕괴(BOS), 시장 구조 변화(MSS), 변위 캔들, 불균형
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
런던 세션 브레이크아웃 전략 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 및 스마트 머니 컨셉(SMC)을 따르는 트레이더를 위해 설계되었으며, 런던 세션 동안 세션 기반 유동성 헌트, 킬존, 그리고 마켓 메이커의 움직임 에 중점을 둡니다. 이 도구 는 00:00 (GMT)에서 07:00(GMT) 사이의 최고가와 최저가를 포착하는데, 이는 일반적으로 런던 킬존 또는 마켓 메이커 범위 로 알려져 있습니다. 이 지표는 트레이더가 기관 거래와 변동성 급증이 가장 빈번하게 발생하는 잠재적 브레이크아웃 구역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 세션 타임박스, 가격 범위, 적정 가격 갭(FVG), 그리고 돌파 수준을 깔끔한 그래픽을 통해 시각적으로 강조합니다. 런던 세션의 핵심 움직임인 유동성 스윕, 범위 조정, 그리고 급격한 가격 확장 에 대한 분석을 지원합니다. 유동성 구역 및 시장 구조 변
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
저는 불필요한 위험 없이 차분하게 거래할 수 있도록 Range AI를 만들었습니다. 이 EA(자동매매 프로그램)는 인공지능으로 학습된 복잡한 알고리즘을 기반으로 합니다. 그 역할은 신뢰할 수 있는 진입 지점을 찾고, 그리드나 마틴게일 없이 최소한의 손실로 신중하게 거래하는 것입니다. Range AI는 가격 범위를 설정하고, 확인을 기다린 후 성공 확률이 가장 높은 상황에서만 작동합니다. 저에게는 각 거래에서 안정성과 자신감을 제공하는 시스템을 만드는 것이 중요했습니다. 이 EA는 다음 상품에 최적화되어 있습니다: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD(골드). Range AI는 시장에서 혼란이나 불필요한 위험 없이 안전하고 깨끗하게 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. Range AI의 장점 • 멀티통화 지원. 여러 상품을 동시에 거래할 수 있습니다. 한 통화쌍의 손실은 다른 통화쌍의 수익으로 빠르게 보완됩니다.
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
MetaTrader 5의 모든 거래 기호에 대한 모든 매개변수를 자동으로 최적화하는 전문가입니다. T rading EA 설정없이! 진드기 햄스터 - 이것은 고문을 설정하고 싶지 않은 초보자와 사용자를 위한 자동 거래 전문가입니다! 이 거래 고문의 거래 전략은 7년 동안 테스트되었습니다. 초보자를 위해 특별히 설계된 자동매매 전문가를 통해 그 어느 때보다 쉽게 거래할 수 있습니다. 어드바이저를 설정하는 번거로움과 작별하고 스트레스 없는 트레이딩을 시작하세요. 지금 바로 시작하여 성공적인 트레이딩을 위한 첫걸음을 내딛으세요. MT4 버전 전체 설명 +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법 로그 파일을 얻는 방법 테스트 및 최적화 방법 Expforex의 모든 제품 어떻게 작동합니까? 다운로드; 차트에 설치하십시오. 고문은 자동으로 거래됩니다. 리뷰를 남겨주세요. 전문가를 설정하는 방법? 아무것도 사용자 정의할 필요가 없습니다! 우리는 당신을
일일 변동 비율
0.79038 0.79657
년간 변동
0.78289 0.92006
- 이전 종가
- 0.7922 3
- 시가
- 0.7917 3
- Bid
- 0.7953 5
- Ask
- 0.7956 5
- 저가
- 0.7903 8
- 고가
- 0.7965 7
- 볼륨
- 31.640 K
- 일일 변동
- 0.39%
- 월 변동
- -0.34%
- 6개월 변동
- -9.97%
- 년간 변동율
- -5.81%
20 9월, 토요일