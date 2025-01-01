US Stock Market - Símbolos y cotizaciones

La sección Acciones abarca las acciones de las mayores empresas del mundo de todos los sectores económicos clave: Tecnología, Financiero, Inmobiliario, Energía, Materias Primas, Servicios de comunicación, Consumo cíclico, Consumo defensivo, Sanidad, Industrial, Servicios. Acciones como las de Apple, Tesla, JPMorgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson y Prologis permiten a los inversores y tráders evaluar el estado de la economía mundial, analizar las tendencias del sector y encontrar oportunidades de inversión en distintos segmentos del mercado.