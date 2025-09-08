Scalp Unscalp Connor Michael Woodson 4.33 (9) エキスパート

Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 199 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント