USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79381 CHF 0.00158 (0.20%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: Swiss Franc
USDCHFの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1USDあたり0.79038CHFの安値と0.79476CHFの高値で取引されました。
米ドルvsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USDCHF News
- USD/CHF clings to gains near 0.7930 as US Dollar trades firmly
- USD/CHF bounces from 14-year lows after Fed rate cut
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- Пара USD/CHF торгуется стабильно ниже 0,8000 в преддверии данных по потребительским настроениям Мичигана в США
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
- USD/CHF hits multi-week lows at 0.7950 amid higher hopes of Fed easing
1日のレンジ
0.79038 0.79476
1年のレンジ
0.78289 0.92006
- 以前の終値
- 0.7922 3
- 始値
- 0.7917 3
- 買値
- 0.7938 1
- 買値
- 0.7941 1
- 安値
- 0.7903 8
- 高値
- 0.7947 6
- 出来高
- 12.516 K
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.53%
- 6ヶ月の変化
- -10.15%
- 1年の変化
- -5.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K