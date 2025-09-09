Devises / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79535 CHF 0.00312 (0.39%)
Secteur: Devise Base: US Dollar Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de USDCHF a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.79038 CHF et à un maximum de 0.79657 CHF pour 1 USD.
Suivez la dynamique Dollar US vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USDCHF Nouvelles
Applications de Trading pour USDCHF
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur New York Range est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts ICT (Inner Circle Trader) , le trading Smart Money et les méthodes d'action des prix institutionnels . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre 12h00 et 14h00 GMT , une période critique qui coïncide avec la clôture de Londres et l'ouverture de New York . Il identifie les plus hauts et les p
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur de stratégie de cassure de la session de Londres est conçu pour les traders qui suivent les concepts ICT (Inner Circle Trader) et Smart Money (SMC) . Il se concentre sur les chasses à la liquidité, les killzones et le comportement des teneurs de marché pendant la session de Londres. Cet outil capture les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas entre 00h00 et 07h00 GMT , communément appelés « London Killzone » ou « London Maker Range » . I
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles. Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal. Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un systè
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Expert avec optimisation automatique de tous les paramètres pour n'importe quel symbole de trading pour MetaTrader 5. Échange d'EA sans paramètres ! Cocher Hamster - Il s'agit d'un expert en trading automatisé pour les débutants et les utilisateurs qui ne souhaitent pas créer de conseiller ! La stratégie de trading de ce trading advisor est testée depuis 7 ans. Le trading n'a jamais été aussi facile qu'avec notre expert en trading automatisé, conçu spécialement pour les débutants. Dites
Range quotidien
0.79038 0.79657
Range Annuel
0.78289 0.92006
- Clôture Précédente
- 0.7922 3
- Ouverture
- 0.7917 3
- Bid
- 0.7953 5
- Ask
- 0.7956 5
- Plus Bas
- 0.7903 8
- Plus Haut
- 0.7965 7
- Volume
- 31.640 K
- Changement quotidien
- 0.39%
- Changement Mensuel
- -0.34%
- Changement à 6 Mois
- -9.97%
- Changement Annuel
- -5.81%
20 septembre, samedi