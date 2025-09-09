CotationsSections
Devises / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc

0.79535 CHF 0.00312 (0.39%)
Secteur: Devise Base: US Dollar Devise de profit: Swiss Franc

Le taux de change de USDCHF a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.79038 CHF et à un maximum de 0.79657 CHF pour 1 USD.

Suivez la dynamique Dollar US vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.79038 0.79657
Range Annuel
0.78289 0.92006
Clôture Précédente
0.7922 3
Ouverture
0.7917 3
Bid
0.7953 5
Ask
0.7956 5
Plus Bas
0.7903 8
Plus Haut
0.7965 7
Volume
31.640 K
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
-0.34%
Changement à 6 Mois
-9.97%
Changement Annuel
-5.81%
20 septembre, samedi