USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc

0.79536 CHF 0.00313 (0.40%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Swiss Franc

Der Wechselkurs von USDCHF hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.79038 CHF und einem Hoch von 0.79657 CHF pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.79038 0.79657
Jahresspanne
0.78289 0.92006
Vorheriger Schlusskurs
0.7922 3
Eröffnung
0.7917 3
Bid
0.7953 6
Ask
0.7956 6
Tief
0.7903 8
Hoch
0.7965 7
Volumen
29.501 K
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
-0.34%
6-Monatsänderung
-9.97%
Jahresänderung
-5.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K