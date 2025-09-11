Währungen / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79536 CHF 0.00313 (0.40%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von USDCHF hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.79038 CHF und einem Hoch von 0.79657 CHF pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USDCHF News
- USD/CHF extends beyond 0.7950 amid generalised Swiss Franc weakness
- USD/CHF clings to gains near 0.7930 as US Dollar trades firmly
- USD/CHF bounces from 14-year lows after Fed rate cut
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
USDCHF on the Community Forum
Tagesspanne
0.79038 0.79657
Jahresspanne
0.78289 0.92006
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7922 3
- Eröffnung
- 0.7917 3
- Bid
- 0.7953 6
- Ask
- 0.7956 6
- Tief
- 0.7903 8
- Hoch
- 0.7965 7
- Volumen
- 29.501 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -0.34%
- 6-Monatsänderung
- -9.97%
- Jahresänderung
- -5.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K