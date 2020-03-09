Lot Size EA with Risk Reward ratio





Esta es una calculadora de riesgo para Forex, y todo lo demás que el comercio en MT4.

Si usted está constantemente tratando de averiguar cómo calcular el tamaño del lote en Forex, entonces esto va a hacer su vida mucho más fácil.

Se calculará automáticamente el tamaño de su lote basado en donde usted pone su stop loss.

También calculará su relación riesgo-recompensa basado en donde usted decide tomar ganancias.

En el momento en que haga clic en "Comprar" o "Vender" en la calculadora, aparecerán dos líneas en el gráfico. Una para su Stop Loss, y otra para su Take Profit.

Las líneas estarán claramente marcadas con SL y TP. La línea TP también mostrará la relación Riesgo-Recompensa.

Esta calculadora es estrictamente para órdenes de Ejecución de Mercado y no para Órdenes Pendientes. Por el momento sólo está disponible en MT4.



