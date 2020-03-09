Lot Size EA with Risk Reward ratio
- Utilitys
- Jannie Barwise
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dies ist ein Risikorechner für Forex und alles andere, was Sie auf MT4 handeln.
Wenn Sie ständig versuchen, herauszufinden, wie man die Losgröße im Forex-Handel berechnet, dann wird dies Ihr Leben sehr viel einfacher machen.
- Es wird automatisch Ihre Losgröße berechnen, basierend darauf, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen.
- Außerdem wird Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, je nachdem, wo Sie den Gewinn mitnehmen möchten.
- Sobald Sie im Rechner auf "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken, erscheinen zwei Linien im Diagramm. Eine für Ihren Stop-Loss und eine für Ihren Take-Profit.
- Die Linien sind deutlich mit SL und TP gekennzeichnet. Auf der TP-Linie wird auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis angezeigt.
Dieser Rechner ist ausschließlich für Market Execution Orders und nicht für Pending Orders. Er ist derzeit nur auf MT4 verfügbar.