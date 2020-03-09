Lot Size EA with Risk Reward ratio





Dies ist ein Risikorechner für Forex und alles andere, was Sie auf MT4 handeln.

Wenn Sie ständig versuchen, herauszufinden, wie man die Losgröße im Forex-Handel berechnet, dann wird dies Ihr Leben sehr viel einfacher machen.

Es wird automatisch Ihre Losgröße berechnen, basierend darauf, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen.

Außerdem wird Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, je nachdem, wo Sie den Gewinn mitnehmen möchten.

Sobald Sie im Rechner auf "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken, erscheinen zwei Linien im Diagramm. Eine für Ihren Stop-Loss und eine für Ihren Take-Profit.

Die Linien sind deutlich mit SL und TP gekennzeichnet. Auf der TP-Linie wird auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis angezeigt.

Dieser Rechner ist ausschließlich für Market Execution Orders und nicht für Pending Orders. Er ist derzeit nur auf MT4 verfügbar.



