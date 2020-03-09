Lot Size EA with Risk Reward ratio


Dies ist ein Risikorechner für Forex und alles andere, was Sie auf MT4 handeln.

Wenn Sie ständig versuchen, herauszufinden, wie man die Losgröße im Forex-Handel berechnet, dann wird dies Ihr Leben sehr viel einfacher machen.

  • Es wird automatisch Ihre Losgröße berechnen, basierend darauf, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen.
  • Außerdem wird Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnet, je nachdem, wo Sie den Gewinn mitnehmen möchten.
  • Sobald Sie im Rechner auf "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken, erscheinen zwei Linien im Diagramm. Eine für Ihren Stop-Loss und eine für Ihren Take-Profit.
  • Die Linien sind deutlich mit SL und TP gekennzeichnet. Auf der TP-Linie wird auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis angezeigt.

Dieser Rechner ist ausschließlich für Market Execution Orders und nicht für Pending Orders. Er ist derzeit nur auf MT4 verfügbar.


Video Lot Size EA with Risk Reward ratio
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Lot and Risk Calculator
Siddharam Gaddi
Utilitys
Legen Sie Ihren Einstiegs-Stopp-Loss und Gewinn mit dem Lot-Größen-Rechner mit einem Klick fest. Wir haben diesen EA so konzipiert, dass er die Losgröße automatisch auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontostands berechnet. Belohnungsoptionen sind 1:1, 1:2 und 1:3 möglich. Stornieren Sie nicht ausgeführte Trader mit einem einzigen Klick. Sie brauchen keinen Positionsrechner oder einen Losgrößenrechner zu verwenden. erhalten Sie Ihre Losgröße auf der Grundlage der Kerzenpreisaktion.
