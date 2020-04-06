Goldzilla Scalping
- Asesores Expertos
- Gun Gun Gunawan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Goldzilla Scalping M1
Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD)
Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1.
Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto control del riesgo y la disciplina comercial.
Precisión de scalping en M1
Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
Rápida ejecución de operaciones para oportunidades a corto plazo
Ideal para condiciones de mercado de alta volatilidad
El Stop Loss se calcula en función del porcentaje de riesgo
Se adapta automáticamente al saldo de la cuenta y al tamaño del lote
Proporciona una mejor consistencia del riesgo en comparación con el stop loss fijo
Beneficio objetivo (basado en puntos)
El Take Profit se define en puntos
Configuración flexible para diferentes estilos de scalping
Adecuado para scalping rápido y objetivos de beneficios ampliados
Sigue automáticamente el movimiento del precio para asegurar los beneficios
Ayuda a proteger las ganancias durante las tendencias fuertes
Reduce las pérdidas causadas por retrocesos repentinos
Promedio controlado (Añadir órdenes)
Sistema de promediación opcional (ON/OFF)
Añade órdenes sólo en condiciones predefinidas
Protección integrada para evitar el exceso de operaciones
Diseñado para tener en cuenta el margen cuando se configura correctamente
Admite lote manual y lote automático (basado en el riesgo)
Validación de márgenes antes de abrir operaciones
Adecuado tanto para cuentas pequeñas como grandes
Estabilidad y seguridad
Comprobación del margen antes de ejecutar la orden
Protección contra tamaño de lote no válido y errores del broker
Rendimiento estable en el Probador de Estrategias, Demo y Cuentas Reales
Compatible con VPS para operaciones automatizadas 24/5
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M1
Tipo de broker: ECN / Broker de bajo spread
Apalancamiento: 1:200 o superior
Spread: Bajo y estable
Nivel de riesgo: Se recomienda una configuración conservadora
Descargo de responsabilidad
Operar en Forex y Oro implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Goldzilla Scalping M1 es una herramienta de negociación, no una garantía de beneficios.
Los resultados de las operaciones pueden variar en función de las condiciones del broker, el spread, la velocidad de ejecución y la configuración del usuario.
Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice una gestión adecuada del riesgo antes de operar en una cuenta real.