Goldzilla Scalping M1

Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD)

Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1.

Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto control del riesgo y la disciplina comercial.

Precisión de scalping en M1

Optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Rápida ejecución de operaciones para oportunidades a corto plazo

Ideal para condiciones de mercado de alta volatilidad

El Stop Loss se calcula en función del porcentaje de riesgo

Se adapta automáticamente al saldo de la cuenta y al tamaño del lote

Proporciona una mejor consistencia del riesgo en comparación con el stop loss fijo

Stop Loss basado en porcentaje

Beneficio objetivo (basado en puntos)

El Take Profit se define en puntos

Configuración flexible para diferentes estilos de scalping

Adecuado para scalping rápido y objetivos de beneficios ampliados

Sigue automáticamente el movimiento del precio para asegurar los beneficios

Ayuda a proteger las ganancias durante las tendencias fuertes

Reduce las pérdidas causadas por retrocesos repentinos

Tope dinámico

Promedio controlado (Añadir órdenes)

Sistema de promediación opcional (ON/OFF)

Añade órdenes sólo en condiciones predefinidas

Protección integrada para evitar el exceso de operaciones

Diseñado para tener en cuenta el margen cuando se configura correctamente

Admite lote manual y lote automático (basado en el riesgo)

Validación de márgenes antes de abrir operaciones

Adecuado tanto para cuentas pequeñas como grandes

Gestión monetaria flexible

Estabilidad y seguridad

Comprobación del margen antes de ejecutar la orden

Protección contra tamaño de lote no válido y errores del broker

Rendimiento estable en el Probador de Estrategias, Demo y Cuentas Reales

Compatible con VPS para operaciones automatizadas 24/5

Símbolo : XAUUSD (Oro)

Marco temporal : M1

Tipo de broker : ECN / Broker de bajo spread

Apalancamiento : 1:200 o superior

Spread : Bajo y estable

Nivel de riesgo: Se recomienda una configuración conservadora

Descargo de responsabilidad

Configuración recomendada

Operar en Forex y Oro implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Goldzilla Scalping M1 es una herramienta de negociación, no una garantía de beneficios.

Los resultados de las operaciones pueden variar en función de las condiciones del broker, el spread, la velocidad de ejecución y la configuración del usuario.

Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice una gestión adecuada del riesgo antes de operar en una cuenta real.