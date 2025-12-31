Axis Trend Grid EA

La estrategia

Axis Breakout es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para seguir tendencias con gran precisión en instrumentos volátiles como XAUUSD (Oro) y NAS100 (Nasdaq). El sistema utiliza un mecanismo patentado de "entrada en escalera" que aprovecha el impulso del mercado colocando órdenes pendientes en niveles de precios calculados.

El EA identifica la tendencia principal mediante un sistema de alineación de doble EMA. Una vez que se confirma la tendencia, despliega una escalera de paradas de compra en forma de cuadrícula para capturar la ruptura en el momento en que se produce, lo que garantiza que siempre esté posicionado en la dirección del movimiento de precios más fuerte.

Características principales

Riesgo Basado en el Porcentaje: Cada operación está protegida automáticamente por un Stop Loss de Porcentaje Duro calculado a partir del precio de entrada.

Protección contra caídas: Incluye un filtro de seguridad global que detiene todas las operaciones y borra las órdenes pendientes si el precio de mercado cae significativamente desde su pico más alto.

Cuadro de mandos avanzado: Control visual en tiempo real del saldo de la cuenta, el capital, el PnL flotante y el porcentaje de reducción directamente en el gráfico.

Compatible con el mercado: No utiliza DLLs, pasa todos los controles de validación automatizados MQL5, y funciona con todos los brokers MetaTrader 4.

Sin Martingala ni Rejilla: La estrategia utiliza tamaños de lote fijos y stops de protección para cada transacción.

Como Usar

Símbolo: Recomendado para XAUUSD (Oro), NAS100, y US30. Marco temporal: Optimizado para el gráfico M1 (1-Minuto). Tipo de cuenta: Se prefieren las cuentas ECN, Raw Spread o Standard con spreads bajos. Depósito mínimo: Saldo inicial recomendado de $500 - $1,000 dependiendo del apalancamiento del broker.

Ajustes principales