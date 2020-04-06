Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024

Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa

✨ OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50, antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500. Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes.

Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo. El Kaufman Smart Regime EA no es solo una estrategia; es un motor de detección de mercado diseñado para distinguir el ruido del momentum genuino.

La Filosofía Central: Detección del "Régimen Inteligente"

La mayoría de los algoritmos fallan porque aplican una lógica estática a un mercado dinámico. El Kaufman Smart Regime EA utiliza una adaptación propietaria de la legendaria lógica del Ratio de Eficiencia de Perry Kaufman para determinar el "Régimen" del mercado. Permanece inactivo durante las consolidaciones caóticas y ataca con precisión cuando la liquidez direccional real entra en el mercado.

Al filtrar la acción del precio a través de una Matriz de Marcos de Tiempo Superiores, el EA asegura que usted siempre esté operando en alineación con el flujo institucional dominante, en lugar de luchar contra él.

La Capa de Verificación

Una señal en bruto nunca es suficiente. Este EA emplea un Protocolo de Triple Verificación antes de ejecutar cualquier operación. Esto reduce los "falsos positivos" y asegura puntos de entrada de alta probabilidad.

Núcleo de Momentum Adaptativo: El motor primario calcula la eficiencia del mercado, filtrando las fluctuaciones de precios insignificantes que atrapan a los traders minoristas. Filtro de Confluencia de Momentum (basado en RSI): Una capa de confirmación secundaria que previene comprar en agotamiento o vender en un suelo, asegurando que la tendencia tenga el "combustible" para continuar. Motor de Reconocimiento de la Acción del Precio: Una subrutina avanzada escanea formaciones específicas de velas (Pin Bars, patrones Envolventes, etc.) para cronometrar la entrada hasta la vela exacta. No adivina; espera a que el mercado "muestre sus cartas".

Gestión de Riesgos de Nivel Institucional

Preservar el capital es más importante que obtener ganancias. El Kaufman Smart Regime EA incluye un módulo "Escudo de Capital" diseñado para la longevidad y el cumplimiento de las normativas de las Prop Firms.

Límite de Pérdida Diaria Fuerte (Hard-Stop): Detiene automáticamente el trading si se alcanza un umbral de pérdida específico para el día, protegiéndole del "tilt" (descontrol emocional) y de los días malos del mercado.

Gestión de Trailing Dinámico: Una vez que una operación se mueve a su favor, el algoritmo asegura las ganancias, permitiendo que los beneficios sigan corriendo mientras protege la línea de base.

Pantalla de Visualización de Métricas (HUD): Un elegante panel en el gráfico proporciona telemetría en tiempo real sobre la salud de su cuenta, el rendimiento diario y las tasas de ganancias, manteniéndole informado de un vistazo.

Capacidades Clave

Sensibilidad Adaptativa: Se ajusta automáticamente a la volatilidad; más ajustado en el rango, más amplio en la tendencia.

Modo de Lógica Inversa: Capaz de invertir su lógica central para explotar regímenes de contratendencia si las condiciones del mercado lo dictan.

Listo para Prop Firms: Construido con parámetros de riesgo estrictos (Pérdida Máxima, Reinicio Diario) adecuados para superar los desafíos de fondeo.

Claridad Visual: Pistas visuales claras en el gráfico muestran exactamente cuándo ocurren los cambios de "Régimen".

¿Por qué "Smart Regime"?

El mercado cambia todos los días. Su EA no debería estar estancado en el pasado. El Kaufman Smart Regime EA está diseñado para el trader que exige un sistema que escuche al mercado antes de que hable.