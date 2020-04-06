Stocks Trade MT4

Stocks Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático

Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere con acciones estadounidenses sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de acciones más estables simultáneamente para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras se obtienen ganancias sustanciales en un plazo relativamente corto.

Enlaces que le ayudarán a obtener más información sobre el producto y ampliar sus capacidades

Si desea:

¿Para quién es este robot?

  • Para quienes desean simplemente colocar el robot en un gráfico y obtener ganancias rápidas utilizando acciones estadounidenses como activo principal. (El robot funciona inmediatamente sin configuración previa.)
  • Si le interesa el sector estadounidense y cree en estos activos, tiene buenas posibilidades de obtener rentabilidad a medio o largo plazo. (Depende de muchos factores.)
  • Para traders que ya operan con acciones estadounidenses y desean probar nuevos enfoques o diversificar sus riesgos.

Características y ventajas clave

Especialización sectorial El trading se centra exclusivamente en un solo sector: acciones estadounidenses.
Entrenamiento con IA en servidores remotos El aprendizaje automático se realiza en potentes servidores remotos. Los resultados de la optimización se seleccionan manualmente por mí de forma periódica y se integran directamente en el robot.
Diversificación de cartera Dentro del sector de acciones estadounidenses, el robot distribuye el riesgo entre múltiples instrumentos y marcos temporales; este enfoque reduce automáticamente los drawdowns.
Configuración en un clic Basta con colocar el Asesor Experto en cualquier gráfico de acción estadounidense (por ejemplo, GOOGL): detectará automáticamente todos los instrumentos disponibles del sector y comenzará a operar. (En algunos casos puede requerirse configuración adicional.)
Gestión flexible de riesgos Adaptación automática del lote al tamaño del depósito, manteniendo el porcentaje anual de rentabilidad del robot.
Modos de trading adicionales Modos opcionales que son más seguros gracias a la diversificación. El riesgo no se concentra en un solo instrumento de trading.

Recomendaciones

  • Depósito mínimo: $100.
  • Tipo de cuenta: Hedging (recomendado, pero también compatible con Netting).
  • Brókers recomendados: RoboForex, ByBit y muchos otros — ofrecen una gama completa de acciones estadounidenses.
  • Antes del lanzamiento: ¡Pruebe siempre en Strategy Tester! Asegúrese de que su bróker ofrece los instrumentos necesarios.
  • Configuración de nombres de instrumentos: Si su bróker utiliza prefijos/postfijos (por ejemplo, stocks.GOOGL), especifíquelos en los parámetros del robot o solicite ayuda al vendedor.

Cómo funciona — en términos sencillos

Mis servidores analizan el comportamiento de todas las acciones estadounidenses, identifican los patrones de reversión más estables y optimizan los parámetros según la fase actual del mercado. Los mejores resultados se «ensamblan» en una única compilación: ese es su Asesor Experto. En lugar de operar con un solo instrumento, el robot opera con todas las acciones disponibles simultáneamente dentro de la compilación integrada: GOOGL, NVDA, TSLA, etc. Esto mejora la fiabilidad del trading y reduce el drawdown. Tanto la calidad del aprendizaje automático como la lista de instrumentos seguirán mejorando según las condiciones del mercado.

Parámetros de entrada para usuarios avanzados

Categoría Parámetro Descripción
Adaptación al nombre de los instrumentos To Lower Symbol Convierte los nombres de los instrumentos a minúsculas. Se usa cuando el bróker nombra los símbolos en letras minúsculas (por ejemplo, «!GOOGL_»).
Symbol Prefix Cadena que precede al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).
Symbol Postfix Cadena que sigue al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).
Zona horaria Source Shift Hours Desplazamiento horario respecto a las cotizaciones del bróker RoboForex, que se utiliza como referencia durante el entrenamiento. Para la mayoría de los brókers, este valor es 0.
Gestión de lote y riesgos Auto Lot Activa la adaptación automática del volumen al tamaño del depósito. Al desactivarse, el robot se comporta como con lote fijo.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parámetro principal de control de riesgo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el volumen de las posiciones.
Deposit Percent [1–100] Porcentaje del depósito asignado a este robot (solo activo si Auto Lot está habilitado). Útil al operar con varios Asesores Expertos simultáneamente.
Martingala Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (predeterminado) y MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operaciones perdedoras cuyos lotes se suman para calcular el volumen de la nueva posición. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la rentabilidad y el riesgo potenciales.
Mantener posiciones perdedoras Linearization Modo de espera hasta que una posición perdedora se vuelva rentable.
Minutes Hold For Linearization Tiempo máximo de espera (en minutos). Tras su vencimiento, la posición puede cerrarse según una nueva señal opuesta.
Validez de la configuración Days To Future Número de días tras la finalización de la optimización durante los cuales se permiten nuevas posiciones. La fecha de la última optimización se muestra en la interfaz gráfica del Asesor Experto.
Efectos de recompra Effect Selecciona el modo de operación: desde trading estándar hasta filtros avanzados de cartera y promedios.
First % Of Price Step Distancia mínima (en % del precio actual) entre los precios de operaciones adyacentes durante recompra/venta. Evita abrir posiciones en zonas de precio idénticas.
Next Step Multiplier Multiplicador que ajusta el paso entre operaciones sucesivas. Un valor de 1.0 mantiene el paso sin cambios.
Tipos de efecto NO_EFFECT — trading estándar.
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduce el impacto de monedas idénticas para disminuir drawdowns.
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — amplifica la influencia de monedas idénticas.
SAFE_REPURCHASE — promedio híbrido entre múltiples marcos temporales (sin aumento de riesgo).
CLASSIC_REPURCHASE — promedio clásico (todas las posiciones se cierran en abanico a ganancias).
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinaciones de SAFE_REPURCHASE con debilitamiento/refuerzo de monedas.
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — lo mismo para CLASSIC_REPURCHASE.
COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING y NETTING: una posición por instrumento, cerrada según la mejor señal de cualquier marco temporal.
Filtros y protección Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del símbolo actual (no en pips ni en «_Point»). Desactivado si se establece en 0.
Take Profit % Of Average M1 Take-profit como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del símbolo actual. Desactivado si se establece en 0.
MAX Spread % Of Average M1 Diferencial máximo permitido en unidades «_Point». Si se supera, no se abren ni cierran operaciones.
Swaps Opera solo en direcciones con swaps positivos: gana incluso manteniendo la posición, además de otras variaciones.
Otros Additional Profit Per Lot Añade una ganancia obligatoria a las posiciones en modos Linearization y REPURCHASE — compensa comisiones y costos. La ganancia se calcula por lote del instrumento.
Filtros de instrumentos y símbolos Include Instruments Operar ÚNICAMENTE con los instrumentos especificados. (por ejemplo, «GOOGL,TSLA»).
Exclude Instruments Excluir los instrumentos especificados. (por ejemplo, «GOOGL,TSLA»). Todos los demás instrumentos se operarán.
Exclude Currencies Excluir todos los instrumentos que contengan los símbolos especificados (por ejemplo, «GOOGL,USD»). Todos los demás instrumentos se operarán.
Productos recomendados
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Currency Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere simultáneamente con las 28 principales parejas de divisas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de pares de divisas más estables al mismo tiempo para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras s
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Ocean State EA - Un Sistema de Trading Personalizable Basado en SAR Ocean State EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para ayudar a los traders a optimizar y afinar sus estrategias. Este Asesor Experto no está pre-optimizado, dándole el control total para ajustar sus parámetros de acuerdo a su estilo de negociación y el apetito de riesgo. Cómo funciona: Ocean State EA está construido alrededor del indicador Parabolic SAR (Stop and Reverse), que identifica potenciales camb
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del trading con Trend Candle Pumper: ¡tu compañero de confianza en los mercados financieros! Trend Candle Pumper es un bot de trading inteligente diseñado para aquellos que quieren sumergirse en la escena de la inversión sin ser expertos en trading. Cómo funciona: Trend Candle Pumper utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar tendencias en los mercados financieros. Pero, ¿qué es una tendencia? En pocas palabras, una tendencia es la dirección general
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica principal AE> 1. EA lee patrón de velas para más rentable de COMPRA y VENTA. 2. Si estos partidos patrón , entonces EA coloca la orden. 3. 3. Si la orden fue cerrada con stoploss, entonces EA debe detener la operación ese día. 4. 4. Al día siguiente, el EA reiniciará de nuevo con un tamaño de lote cada vez mayor para recuperar la pérdida. <Parámetros de entrada> Deslizamiento 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingala Verdadero/Falso Max marting
FREE
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza rejilla , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . El experto también tiene Trail Stop y Breakeven funciones para los usuarios que deseen utilizarlos . Recomendad
Scalping from levels
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Asesor "Scalping from Levels"   Descripción de la estrategia El asesor "Scalping from Levels" implementa una estrategia avanzada de trading desde niveles de soporte y resistencia . Cuando el precio toca niveles clave, se abren operaciones siguiendo la tendencia con colocación inteligente de órdenes de protección . ️   Parámetros de configuración   Parámetros de niveles Parámetro Descripción LevelPeriod Período para calcular los niveles de trading (en barras) LevelDistance D
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Asesores Expertos
Monkey EA es un Asesor Experto totalmente automático para operar en GBPUSD . Se basa en la media móvil exponencial y las bandas de Bollinger. Monkey EA ha sido probado desde el año 2003 hasta marzo de 2021 . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Mi prueba utilizó los datos reales con una precisión del 99,90%. Hice la prueba de Monte Carlo con 200 simulaciones utilizadas también. Monkey EA ofrece un alto factor de ganancia y un pequeño drawdown . ¡Todas las operaciones están cubiertas p
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Asesores Expertos
MARKET MAKER EXPERT es un Grid Trading Expert Advisor personalizable, avanzado y totalmente automatizado, desarrollado para operar en MODO MULTIPAIR ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), distribuyendo los riesgos. Expanding Grid es su especialidad. Se centra en la apertura de un gran número de órdenes. Los pares de divisas han sido elegidos cuidadosamente para ejecutar este sistema. Una vez que analiza el mercado, hace una orden de cobertura de inmediato, (por lo que los niveles de margen no
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4) Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes Diseñado para ser robusto, no perfecto Visión general Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración. Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módul
Oil Wti Trader M30
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para LIGHT CRUDE OIL (WTI) M30 timeframe. Todo está probado y listo para su uso inmediato en cuenta real. Este Asesor Experto se basa en el BREAKOUT del CANAL DE KELTNER después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con STOP LOSS FIJO . Para obtener más beneficios también hay una función de TRAILING PROFIT . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estas horas a la hora de su broker. L
Felicity Bot
Yeo Yew Boon Gary
Asesores Expertos
Felicity Bot es un Robot Especialista en GBPUSD que está diseñado para trabajar sólo con GBPUSD. La estrategia básica se basa en pullbacks en la dirección de la tendencia, tanto desde el diario y el gráfico de tiempo de entrada. Es altamente preciso con hasta más del 90% de ganar-tasas. El l10% veces cuando se equivoca, el Asesor Experto (EA) utilizará una estrategia de cobertura desequilibrada para cubrir su salida de las pérdidas. Este EA es una de las pocas joyas en el mercado que sobrevivió
Binary hma levels
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary HMA Levels para MT4 está diseñado específicamente para opciones binarias, pero también es excelente para el trading en Forex. Funciona en base a niveles, proporcionando señales en forma de flechas antes del cierre de la vela actual, confirmando un rebote del precio en un nivel clave. Para asegurar el correcto funcionamiento del indicador, es necesario descargar e instalar la carpeta "MQL5" en el directorio de su terminal. Puede descargar la carpeta en este enlace:  https://di
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Special Scalpel
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Special Scalpel es un Asesor Experto que proporciona operaciones automáticas. Special Scalpel es un programa que automatiza total o parcialmente el proceso de apertura, seguimiento y cierre de operaciones. La cuestión principal, después de instalar el asesor, se convierte en su correcta instalación y configuración. De hecho, el éxito posterior del comercio, y, como resultado, el bienestar del comerciante depende de la calidad de estas acciones. Para evitar errores en este asunto, se han selecci
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
QuatronPro
Marek Kvarda
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para los principales pares de divisas y opera con varias estrategias: oscilaciones, gaps y niveles SR. Utiliza un algoritmo avanzado para analizar los datos de precios y busca los mejores parámetros. Las señales de trading se filtran por los resultados del análisis de los gráficos diarios y mensuales de los últimos 12 periodos. Está construido sobre las bases del exitoso EA Triton . No es un robot de scalping. No es sensible a la propagación y deslizamiento. Se negocia
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
Keep CALM and Trade Smart MT4
Tomas Michalek
Asesores Expertos
Just Keep CALM and Trade SMART Este EA es sólo para traders serios, que quieren una estrategia realmente robusta para obtener beneficios a largo plazo y sostenibles. La estrategia utiliza el cambio de dirección MACD para encontrar oportunidades de trading. Es totalmente automático y no requiere ninguna acción de su parte. Simplemente adjúntelo al gráfico EURUSD H1 y deje que este EA trabaje para usted. Este EA ha pasado 9 pruebas de robustez , lo que indica una estrategia de calidad. Ventajas
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Asesores Expertos
Capital inicial de 500 para el comercio de oro. Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, puede ser Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, que puede ser utilizado directamente, backtested en 2024 y 2025 con un rendimiento de más del 300% relativamente estable, de bajo riesgo, la duplicación princ
Fintech Deep Score
Miss Phatcharin Sithong
Asesores Expertos
Fintech Deep Score Expert Advisor Principal : Estrategia de ruptura y rechazo (Método del francotirador) ◾◾◾ ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ no utiliza Martingala y Rejilla, Todas las Operaciones están cubiertas por Stop Loss y Take Profit. ha sido probado durante más de 11 años en Strategy Tester ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ Live Trade : https://www.mql5.com/en/signals/999518 Símbolo EURUSD (Pu
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera utilizando el indicador Estocástico con los parámetros especificados. Una operación se abre en el cruce de los niveles especificados. Los niveles por defecto son K = 11, D = 3, Sl = 3. El EA abre una operación cuando se cruzan los niveles de sobrecompra y sobreventa especificados por el operador. Las operaciones se cierran con los niveles de Take Profit, que están ocultos para el broker. Si se elige una dirección errónea, el EA abre una parrilla de órdenes. Si no hay seña
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
FlySystemEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.08 (12)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un sistema de scalping puro. El experto coloca y gestiona órdenes pendientes. Funciona perfectamente en pares con spread ajustado y broker de baja comisión (comisión más spread igual o inferior a 1.0 pip). Elija un broker con nivel de stop cero y ejecución rápida para utilizar el experto. Pares y Plazos Par: eurusd Marco temporal: M1 Los ajustes por defecto son buenos para eurusd. Información Por favor, prueba de expertos en la cuenta de demostración en primer lugar, an
FREE
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
NC Strength EA
Liji Chen
Asesores Expertos
NC Strength EA es un sistema EA de tendencia única que admite operaciones en una o varias divisas. El algoritmo del EA intenta determinar un cambio de tendencia a corto plazo y enviar órdenes. El nivel de riesgo se puede establecer de forma flexible. Por supuesto, el riesgo y el beneficio también suelen ser proporcionales. Parámetros MoneyManagementType: Modelo de gestión de fondos. Riesgo: Porcentaje de riesgo de financiación. Lotes: Lotes de la orden. MagicNumber: Identificador único del gráf
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
Keep It Short Simple
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Asesores Expertos
Descarga el archivo de configuración para el marco temporal H1 o D1. Puedes encontrar los archivos de configuración de otros clientes en la carpeta "Archivos" del chat privado para clientes. Este asesor experto está diseñado específicamente para operar con el par EUR/USD y la estrategia de rejilla. La estrategia matemática de rejilla te permite optimizar tus operaciones abriendo nuevas órdenes para promediar las ganancias, de modo que una serie de órdenes se cierre consistentemente con benefic
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección temprana de splines de precio y puntos de interés Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de las etapas iniciales de formaciones complejas de precio. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que experimentan con la identificación temprana de formaciones o tendencias más complejas, de las cuales pueden formar parte estructuras más simples. Detecta hasta seis tipos
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección de canales de precios Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de canales de precios basados en picos fractales y análisis geométrico. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que siguen un enfoque estructural del mercado. Identifica canales según múltiples criterios: número de toques, inclinación, grado de llenado, profundidad de ruptura y posición relativa de lo
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Crypto Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere con criptomonedas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de criptomonedas estables simultáneamente para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras se obtienen ganancias sustanciales en un plazo rel
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Stocks Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere con acciones estadounidenses sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de acciones más estables simultáneamente para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras se obtienen ganancias sustanciales en un
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Crypto Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere con criptomonedas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de criptomonedas estables simultáneamente para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras se obtienen ganancias sustanciales en un plazo rel
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Currency Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere simultáneamente con las 28 principales parejas de divisas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de pares de divisas más estables al mismo tiempo para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras s
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección de canales de precios Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de canales de precios basados en picos fractales y análisis geométrico. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que siguen un enfoque estructural del mercado. Identifica canales según múltiples criterios: número de toques, inclinación, grado de llenado, profundidad de ruptura y posición relativa de lo
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoneda para la detección temprana de splines de precio y puntos de interés Herramienta auxiliar para la detección y visualización automáticas de las etapas iniciales de formaciones complejas de precio. El indicador está destinado exclusivamente al trading manual y es ideal para traders que experimentan con la identificación temprana de formaciones o tendencias más complejas, de las cuales pueden formar parte estructuras más simples. Detecta hasta seis tipos
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Currency Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere simultáneamente con las 28 principales parejas de divisas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de pares de divisas más estables al mismo tiempo para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras s
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario