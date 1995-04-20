Adaptive Scalping Oscillator m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.75
- Activaciones: 10
Indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex "Oscilador Adaptativo de Scalping": ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!
- Este indicador es una nueva generación de osciladores.
- El "Oscilador Adaptativo de Scalping" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra ajustables y otras configuraciones útiles.
- Este oscilador es una herramienta ideal para encontrar puntos de entrada y salida exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra.
- Zona de sobreventa: por debajo de la línea verde.
- Zona de sobrecompra: por encima de la línea naranja.
- Este indicador es ideal para scalping rápido; solo tiene que ajustar algunos parámetros según sus necesidades.
- El oscilador también es ideal para combinarlo con patrones de acción del precio.
- Es mucho más preciso que los osciladores estándar.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Con alertas integradas para PC y móvil.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.