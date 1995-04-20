Adaptive Scalping Oscillator m

Indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex "Oscilador Adaptativo de Scalping": ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!





- Este indicador es una nueva generación de osciladores.

- El "Oscilador Adaptativo de Scalping" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra ajustables y otras configuraciones útiles.

- Este oscilador es una herramienta ideal para encontrar puntos de entrada y salida exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra.

- Zona de sobreventa: por debajo de la línea verde.

- Zona de sobrecompra: por encima de la línea naranja.

- Este indicador es ideal para scalping rápido; solo tiene que ajustar algunos parámetros según sus necesidades.

- El oscilador también es ideal para combinarlo con patrones de acción del precio.

- Es mucho más preciso que los osciladores estándar.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Con alertas integradas para PC y móvil.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.