🔥X_TrendFilter EA

Prop-Firm-Ready | Drawdown-Protected | Smart Risk EA

X_TrendFilter EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die vor allem Kapitalschutz, Konsistenz und Prop-Firm-Compliance verlangen.

Dieser EA ist kein Glücksspiel-Roboter.

Er ist ein risikofreudiges Validierungssystem, das darauf ausgelegt ist, nur zu handeln, wenn die Marktbedingungen günstig sind - und zu überleben, wenn sie es nicht sind.

✅ Gebaut für Prop-Firmen und seriöse Trader

Der robuste Trend Pro Validator wurde speziell für die Regeln von Prop-Firmen entwickelt und ist somit ideal für:

FTMO-ähnliche Herausforderungen

Schutz für finanzierte Konten

konservatives langfristiges Wachstum

Gold (XAUUSD) und wichtige Symbole

🔒 Vollständige Prop-Firm-Schutzschicht

Durchsetzung des täglichen Verlustlimits

Schutz vor maximalem Total Drawdown

Automatische Handelssperre nach täglichem Verlust

Automatische Notabschaltung bei Regelverstoß

Schutz bei Freitagsschluss (kein Wochenendrisiko)

Ihr Konto ist immer geschützt - auch wenn Sie nicht aufpassen.

🧠 Intelligente Marktüberprüfungslogik

Der robuste Trend Pro Validator handelt nicht blindlings.

Vor jedem Handel validiert der EA:

Trendrichtung

Markt-Timing

Marktqualitätswahrscheinlichkeit

Filter für Spreads und Handelssitzungen

📊 Wenn die Marktwahrscheinlichkeit niedrig ist → wird das Risiko automatisch reduziert

📈 Wenn die Marktqualität hoch ist → wird die normale Ausführung fortgesetzt

Dieses adaptive Verhalten ist es, was professionelle Systeme von Retail-Bots unterscheidet.

📉 Fortgeschrittenes Drawdown Survival System

Der EA verfolgt kontinuierlich die Hochwassermarke Ihrer Aktien und passt das Risiko dynamisch an:

Kontostand EA-Verhalten Normaler Markt Standard-Risiko ≥ 6% Absenkung Sicherheitsmodus (50% Risikominderung) ≥ 10% Absenkung Überlebensmodus (90% Risikominderung)

Dieser EA erlaubt es, die Bedingungen des EA-Verhaltens zu konfigurieren, um am Leben zu bleiben, kleiner zu handeln und auf Erholung zu warten - anstatt Konten zu sprengen.

💰 Problemlos & Broker-freundlich

✅ Keine Updates erforderlich ✅ Keine externen Abhängigkeiten ✅ Keine Einschränkungen oder blockierte Funktionen ✅ Funktioniert reibungslos mit Standard-Broker-Konditionen

⚙️ Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

✔ Prop-Firm Mode ON/OFF

✔ Täglicher & totaler Drawdown-Schutz

✔ Intelligenter volatilitätsbasierter Marktfilter

✔ Zeitbasierter Handelsplan

✔ Spread-Schutz

✔ Freitags-Auto-Close

✔ One-Trade-at-a-time Disziplin





🎯 Für wen ist dieser EA gedacht?

✅ Trader, die Wert auf das Überleben ihres Kontos legen

✅ Prop-Firmen-Herausforderer

✅ Konservative Swing- & Intraday-Trader

✅ Jeder, der kontrolliertes Wachstum will

❌ Nicht für Zocker

❌ Nicht für hochfrequentes Scalping

❌ Nicht für rücksichtsloses Überriskieren

📌 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 - H1

Risiko: 0.05-1% (Prop-Modus empfohlen)

Makler: Niedriger Spread, ECN bevorzugt

🏆 Letzte Worte

X_TrendFilter EA wurde nicht entwickelt, um mit gefälschten Backtests zu beeindrucken -

Es wurde entwickelt, um das Kapital zu schützen, die Regeln zu respektieren und nur zu handeln, wenn die Bedingungen validiert sind.

Wenn es Ihr Ziel ist, finanziert zu bleiben, die Regeln einzuhalten und wie ein Profi zu handeln,

wurde dieser EA für Sie entwickelt.