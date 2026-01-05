The Big Four MT5

Este asesor experto utiliza una combinación de indicadores de tendencia, impulso, ruptura y volatilidad.

Oferta especial de lanzamiento - sólo por tiempo limitado.

El precio se incrementará en $50 con cada 5 compras. Precio final $499

Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla

El experto utiliza cuatro indicadores, que son:

Indicador EMA200 :
 El indicador EMA200 se utiliza para determinar la tendencia general del mercado. Si el precio cierra por encima de EMA200, indica una tendencia alcista y el experto sólo buscará operaciones de compra. Si el precio cierra por debajo de EMA200, indica una tendencia bajista y el experto sólo buscará operaciones de venta.

Indicador de Bandas de Bollinger:
 El indicador de Bandas de Bollinger se utiliza para identificar rupturas fuertes de precios. Cuando el precio cierra por encima de la banda superior, indica un fuerte impulso alcista. Cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior, indica un fuerte impulso bajista.

Indicador RSI :
 Utilizar el RSI de esta manera (por encima de 55 para comprar y por debajo de 45 para vender) ayuda a operar con el impulso del mercado y evita entradas durante condiciones de mercado débiles o poco claras.

IndicadorATR :
 El indicador ATR se utiliza como filtro de volatilidad para confirmar que el mercado tiene suficiente movimiento para realizar una operación. Las operaciones sólo se permiten cuando el valor actual del ATR es superior a la media del ATR de las velas anteriores, lo que ayuda a evitar los periodos de baja volatilidad.


Lógica Experta :

Abrir una posición de compra :
 Cuando el precio cierra por encima de EMA200, y el precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger, y el indicador RSI > 55, y el ATR actual es mayor que el ATR medio.

Abrir una posición de venta:
Cuando el precio cierra por debajo de EMA200, y el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger, y el indicador RSI < 45, y el ATR actual es mayor que el ATR medio.


Puede controlar la configuración del indicador para gestionar las condiciones de entrada como desee, o puede ponerse en contacto conmigo para obtener un archivo de configuración ya hecho.


Ajustes y características :

Noticias :

  • News Enable : Activa o desactiva el filtro de noticias. Cuando está activado, el EA evita operar durante los periodos de noticias de alto impacto.
  • Importancia de las Noticias: Selecciona el nivel mínimo de impacto de las noticias (Bajo / Medio / Alto) al que reaccionará el EA.
  • Noticias Minutos Antes : Número de minutosantes de una noticia durante los cuales el EA dejará de abrir nuevas operaciones.
  • Noticias Minutos Después: Número de minutos después de una noticia durante los cuales el EA continuará bloqueando nuevas operaciones para evitar volatilidad.

Gestión de Riesgo :

  • Riesgo (lote) : Define el valor de riesgo base utilizado para el dimensionamiento de la posición, dependiendo del modo de riesgo seleccionado.
  • Modo de Riesgo : Determina cómo se calcula el volumen de operaciones:
  • Por defecto : Utiliza el cálculo de lote interno del EA.
  • Volumen Fijo: Operaciones con un tamaño de lote fijo.
  • Importe Mínimo: Utiliza el tamaño de lote mínimo permitido.
  • % de Capital: El riesgo se calcula como un porcentaje del capital de la cuenta.
  • % de Saldo: El riesgo se calcula como porcentaje del saldo de la cuenta.
  • % de Margen Libre: El riesgo se basa en el margen libre disponible.
  • % de Crédito: El riesgo se calcula en base al crédito de la cuenta.
  • Trailing Stop: Activa o desactiva la función de trailing stop.
  • Nivel de Trailing Stop (%): Nivel porcentual en el que el trailing stop sigue al precio para bloquear los beneficios .
  • Límite de Reducción de Capital(%) : Reducción de capital máxima permitida. Cuando se alcanza, el EA detiene la apertura de nuevas operaciones para proteger la cuenta (Establecer en 0 para desactivar).

Cierre de la posición :

  • Tipo de SL : Define cómo se calcula el Stop Loss:
  • Swing: El Stop Loss se coloca en base a los máximos/mínimos de swing recientes.
  • Rango Medio : El Stop Loss se basa en el rango medio de precios.
  • Rango Máximo : El Stop Loss se basa en el rango de precios máximo reciente.
  • Puntos Fijos : El Stop Loss se establece en un número fijo de puntos.
  • Desviación SL (Puntos): Establece la distancia del Stop Loss en puntos o ajusta su cálculo dependiendo del tipo de SL seleccionado.
  • Coeficiente TP para SL: El Take Profit se calcula como un múltiplo de la distancia del Stop Loss (Ejemplo: 1,0 = TP es igual a SL, 2,0 = TP es el doble de SL).

Recomendación :

  • Divisa símbolo : XAUUSD (Oro).
  • Marco de tiempo : H1 (hora).
  • Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).
El resto de ajustes son claros y fáciles de entender. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes contactar conmigo por privado.



