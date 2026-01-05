The Big Four MT5

Oferta especial de lanzamiento - sólo por tiempo limitado. El precio se incrementará en $50 con cada 5 compras. Precio final $499 Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla

El experto utiliza cuatro indicadores, que son:



Indicador EMA200 :

El indicador EMA200 se utiliza para determinar la tendencia general del mercado. Si el precio cierra por encima de EMA200, indica una tendencia alcista y el experto sólo buscará operaciones de compra. Si el precio cierra por debajo de EMA200, indica una tendencia bajista y el experto sólo buscará operaciones de venta.

Indicador de Bandas de Bollinger:

El indicador de Bandas de Bollinger se utiliza para identificar rupturas fuertes de precios. Cuando el precio cierra por encima de la banda superior, indica un fuerte impulso alcista. Cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior, indica un fuerte impulso bajista.

Indicador RSI :

Utilizar el RSI de esta manera (por encima de 55 para comprar y por debajo de 45 para vender) ayuda a operar con el impulso del mercado y evita entradas durante condiciones de mercado débiles o poco claras.

IndicadorATR :

El indicador ATR se utiliza como filtro de volatilidad para confirmar que el mercado tiene suficiente movimiento para realizar una operación. Las operaciones sólo se permiten cuando el valor actual del ATR es superior a la media del ATR de las velas anteriores, lo que ayuda a evitar los periodos de baja volatilidad.





Lógica Experta :



Abrir una posición de compra :

Cuando el precio cierra por encima de EMA200, y el precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger, y el indicador RSI > 55, y el ATR actual es mayor que el ATR medio.

Abrir una posición de venta:

Cuando el precio cierra por debajo de EMA200, y el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger, y el indicador RSI < 45, y el ATR actual es mayor que el ATR medio.





Puede controlar la configuración del indicador para gestionar las condiciones de entrada como desee, o puede ponerse en contacto conmigo para obtener un archivo de configuración ya hecho.



